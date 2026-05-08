Расследование гибели МотоТани в Турции оказалось под угрозой Из дела о гибели МотоТани в Турции исчезли записи с видеорегистраторов

Расследование дела о гибели российской блогерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, столкнулось с проблемами после исчезновения свидетеля и записей с видеорегистраторов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник. Предполагаемый виновник аварии турецкий байкер Онур Обут вину не признал.

По информации источника, после аварии Обут был задержан, однако позднее ему смягчили меру пресечения и отменили ограничения, связанные с содержанием под стражей. Расследование замедлилось на этапе, когда должны были выступить ключевые очевидцы происшествия.

Именно свидетели обнаружили видеорегистраторы, установленные на мотоциклах Озолиной и Обута. В ходе следствия один из свидетелей изменил первоначальные показания, в которых ранее указывалось на возможную вину турецкого байкера. Второй свидетель, по данным источника, пропал, а вместе с ним исчезли и записи с видеорегистраторов.

