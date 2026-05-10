10 мая 2026 в 19:13

В Уфе потратят 70 млн рублей на взыскание долгов за воду

Уфаводоканал потратит 69,5 млн рублей на взыскание долгов с местных жителей

Уфаводоканал объявил поиск подрядчика для взыскания долгов с физических лиц за жилищно-коммунальные услуги, пишет РБК. Максимальная стоимость контракта составляет 69,5 млн рублей, финансирование планируется за счет собственных средств предприятия.

По информации издания, прием заявок продлится до 22 мая. Победитель должен будет оказывать услуги с момента подписания договора и до конца мая 2028 года. Подрядчику предстоит заниматься возвратом задолженности в досудебном порядке, представлять интересы предприятия, а также контролировать исполнение судебных приказов и сопровождать исполнительные производства.

Как сообщает источник, для коммуникации с должниками допускаются телефонные звонки, письма, текстовые и голосовые сообщения. При этом запрещено беспокоить их чаще двух раз в неделю, а также в ночное время: с 22:00 до 08:00 в будни и с 20:00 до 09:00 в выходные и праздники.

Ранее сообщалось, что жители Энгельса остались без воды на майские праздники после аварии на коллекторе. Изначально отключение водоснабжения планировалось лишь в части города рядом с улицей Менделеева, где 29 апреля произошла коммунальная авария. В Энгельсе ввели режим ЧС и доставили новую насосную станцию. Однако ночью начался сильный дождь, который помешал восстановительным работам.

