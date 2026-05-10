День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 18:42

Олимпийский чемпион Аблязин раскрыл правду о продаже своих медалей

Олимпийский чемпион Аблязин опроверг информацию о продаже своих медалей

Денис Аблязин Денис Аблязин Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин опроверг информацию о том, что он распродает свои медали. На странице в соцсети «ВКонтакте» он посоветовал желтой прессе писать новости о погоде.

Сегодня появилась новость о продаже моих медалей — это фейк! Господа, если вам не о чем писать, пишите о погоде! За подобную информацию и втягивание моей семьи вы понесете ответственность! Для всех друзей сообщаю, у меня все хорошо, — написал Аблязин.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» писал, что Аблязин якобы выставил на продажу медали Универсиады 2013 года из Казани. В материале говорилось, что две серебряные и одна золотая награда могут обойтись покупателю в 6 млн рублей. Журналисты также отмечали, что медали спортсмен будто бы продает через свою жену Викторию, так как ее данные указаны на одной из страниц продавца.

До этого российские спортсменки, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии. Главный тренер сборной Татьяна Сергаева сообщила, что считает выступление спортсменок достойным.

Спорт
Россия
медали
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику
Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ
«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе
Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика
«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым
Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев
У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных
Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны
Женщина сорвалась со скалы во время спуска к морю в Крыму
Украинские погранслужбы понесли масштабные потери под Черниговом
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье
В Европе осадили Мерца за угрозы Фицо после визита в Москву
Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков
Во Франции забили тревогу из-за хантавируса
Слуцкий назвал «шкурную» причину долгоиграющего конфликта на Украине
Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми
«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе
Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше
«Венгерский Макрон»: во Франции пришли в ярость из-за еврооккупации Мадьяра
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.