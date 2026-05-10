Олимпийский чемпион Аблязин раскрыл правду о продаже своих медалей

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин опроверг информацию о том, что он распродает свои медали. На странице в соцсети «ВКонтакте» он посоветовал желтой прессе писать новости о погоде.

Сегодня появилась новость о продаже моих медалей — это фейк! Господа, если вам не о чем писать, пишите о погоде! За подобную информацию и втягивание моей семьи вы понесете ответственность! Для всех друзей сообщаю, у меня все хорошо, — написал Аблязин.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» писал, что Аблязин якобы выставил на продажу медали Универсиады 2013 года из Казани. В материале говорилось, что две серебряные и одна золотая награда могут обойтись покупателю в 6 млн рублей. Журналисты также отмечали, что медали спортсмен будто бы продает через свою жену Викторию, так как ее данные указаны на одной из страниц продавца.

