10 мая 2026 в 18:23

«Болезненно»: политолог об отказе США размещать в ФРГ дальнобойные ракеты

Политолог Дудаков: отказ США дать ФРГ ракеты Tomahawk будет болезненным для ЕС

Фото: Majid Asgaripour/Xinhua/Global Look Press
Отказ США разместить в Германии дальнобойные ракеты Tomahawk будет болезненным для Евросоюза, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, это говорит о том, что американцы больше не готовы предоставлять ЕС какие-либо гарантии безопасности.

Что касается последствий [вывода части войск США из ФРГ] для ЕС — это болезненная история для них. Символически это болезненно. Но для них более болезненно, что принимается решение не вводить в Германию батальон дальнобойного огня армии США, который должны были оснастить установками для наземного запуска ракет Tomahawk и первых американских гиперзвуковых ракет Dark Eagle. То, что их не появится, показывает, что американцы уже не готовы предоставлять никакие гарантии безопасности Европе. Европейцы понимают, что они остаются один на один со своим проигранным конфликтом на Украине, ― сказал Дудаков.

Ранее источник в Пентагоне заявил, что власти США планируют пересмотреть решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием в Германии. По его информации, речь идет в том числе о крылатых ракетах Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковом оружии.

Софья Якимова
