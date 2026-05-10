«Черемуховые» холода и возвращение майского тепла: прогноз погоды в Москве

Москву захватили «черемуховые» холода, отмечают синоптики, но уже скоро можно ждать потепления. Сколько градусов будет 10 мая, когда придет летняя погода?

Какая погода пришла в Москву к 10 мая

Температура в Москве остается ниже климатической нормы из-за воздействия циклона, указывает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Циклон с юго-запада закроет небо плотными облаками, местами вызовет небольшие дожди и удержит температуру на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Температура воздуха плюс 13–15 градусов, по области ожидается плюс 11–16. Ветер юго-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать. В понедельник небольшие дожди, ночью плюс 7–9, днем плюс 12–14 градусов», — указал Леус в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды на новую неделю в Москве, когда вернется лето

Синоптик Евгений Тишковец назвал погоду в Москве «черемуховыми» холодами: по народным приметам, в середине мая часто бывает период холодной погоды, связанный с периодом цветения черемухи. Тишковец уверен: тепло вернется уже на следующей неделе.

«С окончанием майских выходных завершатся и „черемуховые“ холода. На следующей неделе потеплеет до майской климатической нормы: плюс 15–20 градусов, а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно. Не обойдется без скоротечных локальных дождей и гроз», — прогнозирует синоптик.

По прогнозу Foreca, холода в Москве всего за неделю сменятся жарой. Сначала в период с 13 по 15 мая температура вырастет до плюс 20–22 градусов; при этом в пятницу, 15 мая, ожидается гроза с дождями. После этого во второй половине мая температура вырастет еще выше: 16–17 мая ожидается плюс 24, а далее — плюс 25-26 градусов жары.

«Мне кажется, что вторая половина мая будет очень похожей на летнюю погоду», — рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, сколько будет градусов

В Петербург на предстоящей неделе также вернется майское тепло, прогнозирует Леус. Холода отступят даже быстрее, чем в Москве.

«10 мая вытянувшийся с востока барический гребень [антициклона] сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду. Дождей не ожидается, а температура продолжит расти и на пару градусов превысит климатическую норму. Температура воздуха плюс 16–18 градусов, в Ленобласти плюс 13–18. Атмосферное давление будет около нормы. В понедельник днем местами небольшие дожди, ночью плюс 7–9, днем плюс 15–17 градусов», — объявил Леус.

По прогнозу Foreca, на новой неделе Санкт-Петербург ждет мощный ливень: в среду на город обрушится гроза, которая принесет 15,5 мм осадков (30% месячной нормы). В другие дни осадков не ожидается. Дневная температура будет относительно стабильной всю следующую неделю, ожидается плюс 17–19 градусов при облачной и переменно-облачной погоде.

