Инженер назвал признаки, указывающие на необходимость чистки кондиционера Инженер Сафронов: кондиционер пора чистить при неприятном запахе

Неприятный запах или капли воды на корпусе могут быть сигналом необходимости чистки кондиционера, рассказал телеканалу «Краснодар» инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов. Он отметил, что шум устройства является признаком нормальной работы техники.

Если шум сопровождается неприятным запахом, каплями воды на корпусе или кондиционер перестает охлаждать, это повод вызвать мастера. Игнорирование таких сигналов может привести к поломке или росту бактерий внутри устройства, — рассказал Сафронов.

Инженер подчеркнул, что чистить фильтры и проверять дренажную систему необходимо регулярно. По его словам, также не стоит запускать устройство на длительный период времени без профилактики.

Ранее сообщалось, что россияне смогут устанавливать наружный блок кондиционера только после согласования с соседями на общем собрании собственников квартир. Новое правило касается крепления блоков к несущим стенам, балконным плитам и оконным отливам многоквартирных домов.