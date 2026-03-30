Инженер назвал признаки, указывающие на необходимость чистки кондиционера

Инженер Сафронов: кондиционер пора чистить при неприятном запахе

Неприятный запах или капли воды на корпусе могут быть сигналом необходимости чистки кондиционера, рассказал телеканалу «Краснодар» инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов. Он отметил, что шум устройства является признаком нормальной работы техники.

Если шум сопровождается неприятным запахом, каплями воды на корпусе или кондиционер перестает охлаждать, это повод вызвать мастера. Игнорирование таких сигналов может привести к поломке или росту бактерий внутри устройства, — рассказал Сафронов.

Инженер подчеркнул, что чистить фильтры и проверять дренажную систему необходимо регулярно. По его словам, также не стоит запускать устройство на длительный период времени без профилактики.

Ранее сообщалось, что россияне смогут устанавливать наружный блок кондиционера только после согласования с соседями на общем собрании собственников квартир. Новое правило касается крепления блоков к несущим стенам, балконным плитам и оконным отливам многоквартирных домов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ оценили тренд на куличи с необычными начинками
Два свидетеля выступили в суде по делу о правах на «нетленки» «Комбинации»
Снимавшаяся обнаженной модель стала почетным консулом Украины в Доминикане
Названо единственное условие, при котором США могут захватить уран в Иране
«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
У россиянки в глазу нашли живого червя
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

