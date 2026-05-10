День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 18:33

Срывающий крыши на Кубани смерч попал на видео

Очевидцы засняли смерч в Краснодарском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Смерч прошелся в Краснодарском крае, передает Telegram-канал SHOT. Очевидцы рассказали, что заметили природное явление на трассе Армавир — Отрадная.

По предварительной информации, вихрь сорвал крыши с построек у дороги. В ряде районов Кубани также идут грозы и выпадает град.

Смерчи чаще образуются на юге из-за сочетания высокой температуры и влажности, а их скорость внутри воронки может превышать 100–150 метров в секунду. При этом скорость перемещения самого вихря составляет обычно 40–60 километров в час.

Ранее в Турции сильнейший шторм привел к гибели одного человека и травмам еще около 40 местных жителей, в ряде регионов страны ввели желтый уровень опасности. Стихия вызвала масштабные разрушения и перебои в работе городских служб. В Вираншехире, Биреджике и Газиантепе из-за проливных дождей и шквалистого ветра затопило улицы.

До этого в штате Оклахома от последствий мощного торнадо пострадали как минимум 10 человек. Кроме того, в зоне прохождения вихря оказалась база ВВС США Вэнс.

Регионы
Кубань
смерчи
град
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику
Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ
«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе
Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика
«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым
Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев
У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных
Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны
Женщина сорвалась со скалы во время спуска к морю в Крыму
Украинские погранслужбы понесли масштабные потери под Черниговом
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье
В Европе осадили Мерца за угрозы Фицо после визита в Москву
Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков
Во Франции забили тревогу из-за хантавируса
Слуцкий назвал «шкурную» причину долгоиграющего конфликта на Украине
Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми
«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе
Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше
«Венгерский Макрон»: во Франции пришли в ярость из-за еврооккупации Мадьяра
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.