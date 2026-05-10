Срывающий крыши на Кубани смерч попал на видео Очевидцы засняли смерч в Краснодарском крае

Смерч прошелся в Краснодарском крае, передает Telegram-канал SHOT. Очевидцы рассказали, что заметили природное явление на трассе Армавир — Отрадная.

По предварительной информации, вихрь сорвал крыши с построек у дороги. В ряде районов Кубани также идут грозы и выпадает град.

Смерчи чаще образуются на юге из-за сочетания высокой температуры и влажности, а их скорость внутри воронки может превышать 100–150 метров в секунду. При этом скорость перемещения самого вихря составляет обычно 40–60 километров в час.

Ранее в Турции сильнейший шторм привел к гибели одного человека и травмам еще около 40 местных жителей, в ряде регионов страны ввели желтый уровень опасности. Стихия вызвала масштабные разрушения и перебои в работе городских служб. В Вираншехире, Биреджике и Газиантепе из-за проливных дождей и шквалистого ветра затопило улицы.

До этого в штате Оклахома от последствий мощного торнадо пострадали как минимум 10 человек. Кроме того, в зоне прохождения вихря оказалась база ВВС США Вэнс.