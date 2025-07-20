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20 июля 2025 в 14:36

В Мытищах девушка выпала из окна и погибла, едва не убив школьников

В Мытищах девушка выпала из окна после ссоры с молодым человеком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах 16-летняя девушка погибла, выпав с седьмого этажа жилого дома, передает Telegram-канал «Плохие новости». Очевидцы слышали пронзительный крик и удар о землю. Девушка упала рядом с проходившими в тот момент под окнами школьниками.

Камера домофона зафиксировала, как девушка падает рядом с детьми и приземляется на спину. Сразу после ЧП из подъезда выбегает молодой человек. Вскоре за ним выходит его отец, который призывает вызвать скорую и уводит парня.

Родственники погибшей считают, что молодой человек может быть причастен к гибели девушки. Юношу задержали, но вскоре отпустили. Он находится под следствием, пишет канал.

Ранее сообщалось, что в Москве шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже. Ее экстренно госпитализировали. По данным следствия, ребенок остался без контроля и смог забраться на подоконник. Москитная сетка не выдержала веса ребенка, и девочка сорвалась.

До этого на востоке Москвы гражданин Ирана выпал из окна. 38-летний мужчина получил переломы таза и позвоночника.

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