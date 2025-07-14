Аномальную жару в Москве сменят тропические ливни: прогноз погоды на неделю

Аномальная жара в Центральной России заканчивается. Какая погода будет в Москве и Санкт-Петербурге на неделе 14–20 июля, будут ли побиты температурные рекорды, когда ослабнет жара?

Какая погода пришла в Москву к 14 июля

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова пишет, что ночь на 14 июля стала «самой душной» с начала месяца.

«Минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 20,9 градуса, теплее было ночью 12 июля — 21,2 градуса. Но прошедшей ночью из-за дождей влажность воздуха удерживалась на уровне 70–80%, что стало причиной духоты», — отметила Позднякова в своем Telegram-канале.

Метеоролог отмечает, что сейчас аномальная жара охватила всю зарубежную Европу, от Турции до Норвегии.

«Так, в Тронхейме воздух раскалился до 31,9 градуса. В столице Турции Анкаре было 39 градусов. При этом Скандинавия и Балканы жарой обязаны солнечному антициклону, а Центральная Европа — теплым секторам атлантических циклонов. В ближайшие сутки самой жаркой страной станет Испания, в Мадриде ожидается плюс 37–39 градусов», — пишет Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечает, что и юг Европейской России также переживает рекорды тепла.

«В минувшее воскресенье максимальная температура воздуха в Ростовской области превысила отметку в плюс 42 градуса. Самым жарким местом России стал поселок Матвеев Курган — там воздух прогрелся до плюс 42,2 градуса. В Ростове-на-Дону обновлен июльский рекорд жары — вчера максимум составил плюс 41 градус. Суточный и месячный рекорды тепла были перекрыты в воскресенье и в Луганске, там максимум достиг отметки в плюс 41,7 градуса», — сообщил Леус.

Москва, по его данным, 14 июля останется в полосе влияния малоподвижного атмосферного фронта.

«В регионе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха — плюс 28–30 градусов, по области — плюс 26–31. Атмосферное давление будет падать ниже нормы. Во вторник кратковременный дождь, гроза, ночью — плюс 18–20, днем — плюс 25–27 градусов», — сообщил Леус.

Чего ждать от погоды в Москве на неделе 14–20 июля

Леус успокаивает москвичей: в ближайшие дни столице не приходится ждать новой волны аномальной жары.

«Продолжится постепенное понижение дневных температур, Москва ушла от 30–35-градусной жары, сегодня в регионе плюс 25–30 градусов, к концу рабочей недели — плюс 23–28. А ночи пока останутся очень теплыми, плюс 15–20 градусов, и только в четверг-пятницу станет прохладнее, ночные минимумы будут опускаться до плюс 12–17», — пишет Леус в своем Telegram-канале.

Его коллега Евгений Тишковец прогнозирует завершение аномальной жары в Центральной России и переход к новому этапу летней погоды.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

«[14 июля] заключительный день, когда столбик термометра кое-где в Центральной России в последний раз попробует штурмовать 30-градусную высоту. Июль стал более чем на два градуса теплее нормы и больше не будет эпатировать тропическим зноем, но удивит жителей Центральной России обильными тропическими ливнями!» — объявил синоптик.

Тишковец указывает, что в средней полосе России за минувшие сутки выпало от 25% до 50% от месячной нормы осадков.

«Дальше — больше! В предстоящую неделю Центральную Россию и Черноземье будут заливать обильные тропические ливни: в общей сложности выпадет от 30 до 80 мм дождя, то есть в отдельных районах прогнозируется месячная норма небесной влаги. В осадкомер Москвы за семь суток попадет 52 литра дождевой воды на метр площади, а до конца месяца количество осадков увеличится почти в два раза, и только на Москву прольется больше садовой 100-литровой бочки дождевой воды на метр площади. Земля будет перенасыщена дождями на 50% больше положенного по климату. Вторая половина месяца будет дождливой и по-июльски умеренно теплой. Уже на этой неделе по ночам посвежеет до +15, в дневные часы станет не жарче — +23–28, в конце недели — +20–25, температура воды — примерно столько же. Наступит идеальное бархатное лето. Экватор сезона пройден, и лето начнет очень медленно угасать», — объявил Тишковец в своем Telegram-канале.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, надолго ли останется солнце

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозирует приход в Северную столицу скандинавского антициклона. Он принесет хорошую, жаркую погоду без дождей.

«Антициклон с севера начинает „давить“, оттесняет атмосферный фронт дальше на юг, и постепенно от нас уходит вся эта неустойчивая воздушная масса, которая и приводила к ливням и грозам. Солнца будет много, воздушная масса хотя и немного прохладнее, но все это компенсируется солнечным прогревом. Так что плюс 25–30 градусов в дневные часы простоят всю неделю на территории Ленинградской области. [14 июля] в Санкт-Петербурге, скорее всего, очередной день с плюс 30 градусами; хотя кратковременные дожди и пройдут местами, но их становится все меньше», — сообщил Колесов в своем Telegram-канале.

Foreca прогнозирует, что понедельник станет самым жарким днем недели в Санкт-Петербурге. Дальше дневные температуры всю неделю будут держаться около плюс 25 градусов. Осадки, не очень мощные, только в воскресенье, 20 июля.

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