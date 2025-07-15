Москву затопит окончательно? Сколько еще продлятся ливни, вернется ли жара

В Москве прошел сильный дождь, который затопил улицы, парковки, подземные переходы и даже здания. Он сопровождался грозой с мощными молниями и оглушительными раскатами грома. Какие неудобства принес суперливень, как долго в столице продлится непогода, ждать ли москвичам возвращения жары в ближайшие дни или, наоборот, в городе похолодает — в материале NEWS.ru.

Что принес в Москву суперливень

Тропический ливень накрыл столицу. В некоторых районах города месячная норма осадков выпала меньше чем за два часа. Оказались затопленными улицы, дворы, здания, «поплыли» машины, а в подземных переходах было по колено воды.

«Сейчас мы находимся в зоне холодного атмосферного фронта. 14 июля он проходил через территорию Волоколамска, Истры, двигаясь на юго-запад. А сегодня он прошел через Москву и принес грозовые дожди с сильным ветром», — сообщила NEWS.ru синоптик Татьяна Позднякова.

Во время грозы молния ударила по Останкинской телебашне: вспышка прошла сквозь нее. На улице Автозаводской пришлось спасать людей из затопленных машин. В столичном дептрансе предупредили о возможных затруднениях движения на внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, в районе Лужнецкой эстакады, а также в районе Тульской эстакады в оба направления. Кроме того, из-за ливня временно закрыли вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Когда в Москве завершатся ливни

Как пояснил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин, до конца недели в Москве почти каждый день будут идти дожди. Он добавил, что в городе заметно похолодает благодаря вторжению холодных масс из Центральной Европы. По его прогнозам, к концу рабочей недели дневная температура воздуха в столице может понизиться до +19–22 градусов. В МЧС москвичей предупредили об усилении ветра: его порывы могут достигать 18–23 метров в секунду.

Синоптик Леонид Старков в разговоре NEWS.ru также подтвердил информацию о том, что всю неделю в столице будут идти проливные дожди, возможны сильные грозы.

«Такой характер погоды сохранится всю нынешнюю неделю и продолжится на следующей», — прокомментировал он.

Татьяна Позднякова подчеркнула, что пока над Москвой не пройдет атмосферный фронт, в столичном регионе будет действовать штормовое предупреждение. По ее словам, в среду, 16 июля, будет «сложный день».

«Пока атмосферный фронт не „выжмет“ себя до последней капли, в столичном регионе сохранится неустойчивая погода с ливнями различной интенсивности. Но в четверг мы уже обещаем уменьшение количества осадков. Дожди будут носить приятный характер», — сказала синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Можно ли купаться в Москве и Подмосковье

Несмотря на сильные ливни, в Москве продолжается купальный сезон, напомнила Татьяна Позднякова. Она подчеркнула, что температура воды в некоторых столичных водоемах довольно высока, но дожди, наполнившие реки и пруды, ее немного снизили. При купании, отметила синоптик, надо сохранять осторожность.

«Буквально в выходные температура воды в Истре была 18 градусов. После того как прошли дожди, температура понизилась до 14 градусов. Напоминаю, что при грозе запрещено находиться вблизи водоема и купаться», — добавила Позднякова.

Она подчеркнула, что особенно это касается Истринского и Иваньковского водохранилищ, где выпало значительное количество осадков.

Вернется ли в столицу жара после тропических ливней

Позднякова отметила, что после тропических ливней в Москве не стоит ожидать возвращения жары. Столбики термометров в июле вряд ли поднимутся выше +30 градусов, считает она.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«До конца месяца климатических рекордов ждать не стоит. Есть вероятность, что термометр поднимется до 30 градусов. Но до 35 — вряд ли», — сказала она.

Леонид Старков подтвердил эту информацию. По его словам, «температура ушла от зашкаливающих значений» и будет оставаться на уровне комфортных летних показателей — +23–27 градусов.

«Дождь принес не только похолодание, но и ослабление жары. В ближайшие две недели чересчур жарко точно не будет!» — пообещал Старков.

Также он отметил, что в Москве закончились и тропические ночи, когда температура воздуха в темное время суток не опускается ниже +20 градусов. По прогнозам синоптика, такие значения возможны в некоторые дни только в центре города.

«На преобладающей территории столичного региона температуры будут ниже — +13–18 градусов», — сообщил Старков.

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