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14 июля 2025 в 13:32

Фельдшер дал советы, как охладиться в жару без последствий для здоровья

Фельдшер Чернявский посоветовал охлаждаться летом с помощью влажного полотенца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду следует охлаждаться с помощью влажного полотенца, заявил «Газете.Ru» фельдшер Илья Чернявский. Он отметил, что умывание холодной водой дает лишь кратковременный эффект. Он также призвал в знойные дни проветривать жилье только ранним утром и вечером.

Смочите полотенце или даже кусок ткани в прохладной воде и приложите его к точкам, где крупные кровеносные сосуды находятся близко к поверхности кожи. Это шея, подмышки и запястья. Метод позволяет эффективно снизить температуру внутренних органов, поскольку через эти зоны происходит интенсивный теплообмен с окружающей средой, — пояснил Чернявский.

Он добавил, что держать открытыми окна в жару целый день — частая ошибка. На самом деле это приводит к нагреванию мебели, полов и других поверхностей. Фельдшер также предостерег от принятия ледяного душа и ношения обтягивающей одежды. Лучше мыться под слегка прохладной водой и выбирать свободные и просторные вещи светлых тонов.

Гинеколог Ольга Уланкина ранее заявила, что летом для качественного сна необходимо включать в спальне кондиционер или вентилятор. Она также посоветовала установить москитные сетки на окна и не забывать закрывать их шторами.

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