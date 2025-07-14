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14 июля 2025 в 12:18

Врач раскрыла секрет качественного сна в жаркую погоду

Гинеколог Уланкина призвала включать кондиционер для хорошего сна летом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В летние знойные дни для качественного сна необходимо включать в спальне кондиционер или вентилятор, заявила РИАМО гинеколог Ольга Уланкина. Она также посоветовала установить москитные сетки на окна и не забывать закрывать их шторами.

Летом привычный ритм может нарушаться из-за коротких ночей, жары, насекомых. В этот период важно уделить внимание подготовке спальни — повесить шторы, которые не пропускают свет, установить москитные сетки, кондиционер или хотя бы вентилятор. А вот режим менять на летний не стоит, — порекомендовала Уланкина.

Она призвала продолжить ложиться и вставать в привычное время. Это позволит организму не тратить лишние силы на перестройку биологических ритмов.

Сомнолог Максим Новиков ранее заявил, что регулярный сон, который длится менее семи часов в сутки, ослабляет иммунную систему человека, повышая риск простудных и других заболеваний. Более того, недосып негативно влияет на работу мозга, ухудшая внимание, концентрацию и память.

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