Сокрушительные ливни, грозы и жара до плюс 30: погода в Москве на неделю

Сокрушительные ливни, грозы и жара до плюс 30: погода в Москве на неделю

Сокрушительные ливни начались в Москве днем 15 июля. Чего ждать дальше, какая будет погода в Москве на неделе, спадет ли жара, что с погодой в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 15 июля

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что 15 июля ливни и грозы продолжат сбивать жару в Москве. При этом резких перепадов ждать не приходится.

«Регион продолжит ощущать влияние малоподвижного атмосферного фронта, вытянувшегося по территории центральных областей Европейской России. В такой ситуации в послеполуденные часы пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой и градом, и продолжится постепенно понижение дневных максимумов. Температура воздуха — плюс 25–27 градусов, по области — плюс 23–28. Атмосферное давление будет падать ниже нормы. В среду кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 17–19, днем плюс 25–27 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Уже к 11:00 первые грозы появились в северных и северо-западных районах Подмосковья, сообщил Леус. При этом в Москве царит почти полный штиль и дожди выливаются близко к точке формирования кучево-дождевого облака.

Синоптик Евгений Тишковец предупредил — ливень во вторник в Москве будет мощным: в некоторых районах прольется до 20 литров воды на квадратный метр площади.

Чего ждать от погоды в Москве на неделе

Согласно прогнозу Гидрометцентра, дожди будут лить в Москве практически всю неделю: только к воскресенью вероятность осадков снижается ниже 80%. При этом дожди могут проходить по ночам.

При слабом (0–1 м/с) восточном ветре дневные температуры воздуха ожидаются на уровне плюс 25–26 градусов. 30-градусной жары пока не ожидается, однако и похолодания не запланировано: после самого «холодного» дня, субботы с плюс 21 градусом, температура вновь пойдет вверх.

По прогнозу европейской погодной службы Foreca, четверг и пятница в Москве пройдут практически без дождей. Новые ливни с грозами возможны вечером в субботу и далее на следующей неделе — вечером в понедельник, 21 июля.

Какая погода будет в Москве до конца июля

Синоптик Тишковец дал «дождливый» прогноз до конца июля: по его словам, грозы 15 июля станут только прологом к периоду «тропических дождей» в Центральной России. До конца месяца, по его мнению, на Москву прольется «больше садовой бочки» (100 л) воды на метр квадратный. В результате земля будет на 50% перенасыщена дождевой водой.

Синоптик и метеоролог Александр Ильин дает более спокойный прогноз: погода в Москве вернулась к летней норме и вторая половина месяца будет более спокойной по температуре и дождям. По его мнению, больше в июле плюс 30 градусов в Москве можно не ждать.

«Возможен незначительный кратковременный период похолодания до +20 или в пределах +18–23 градусов. Он придется на начало третьей декады июля», — объявил Ильин.

По его словам, осадки будут, но периодические и кратковременные. Начало третьей декады месяца выдастся сухим, но к его концу снова пойдут дожди.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будут ли ливни на неделе

Леус пишет, что 15 июля в Петербург пришел скандинавский антициклон, который «отодвигает» дождевые облака и грозы на юг Ленобласти.

«Температура воздуха — плюс 26–28 градусов, в Ленинградской области — плюс 24–29. Атмосферное давление будет немного ниже нормы. В среду без осадков, ночью плюс 16–18, днем плюс 27–29 градусов», — прогнозирует Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов считает, что в Северную столицу еще может вновь вернуться 30-градусная жара. В ближайшие дни температура ожидается около плюс 26–28 градусов, а позже — в районе плюс 25–26. При этом осадки ожидаются только в конце недели, «но и это не точно».

«Теплая погода и много солнца позволили быстро прогреться воде в больших водоемах, я уже не говорю о карьерах и озерах. В реке Неве температура воды уже плюс 19,7 градуса, в Финском заливе вода нагрелась до плюс 20–23, а Лисий Нос на мелководье отмечает температуру воды выше плюс 25. Так что полноценный купальный сезон, начавшийся в выходные дни, будет теперь продолжаться», — объявил Колесов.

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