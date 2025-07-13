Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 07:00

После адского пекла — холода и дожди: погода в Москве и Питере 14–20 июля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Тропическая жара, накрывшая Москву, наконец отступит. В регион придет холодный воздух с запада, в отдельные дни прогремят грозы. В Петербурге также прогнозируется понижение температурного фона и дожди. О погоде в российских столицах на следующей неделе, с 14 по 20 июля, NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 14 по 20 июля

Температура воздуха в столичном регионе на следующей неделе начнет понижаться благодаря вторжению холодных масс из Центральной Европы. При этом практически каждый день будут идти дожди.

В понедельник температура в столице днем составит +27–29 градусов, ночью — +18–20 градусов. В течение суток ожидаются ливни с грозами. В последующие дни столбики термометров будут держаться в диапазоне от +24 до +29 градусов, что выше климатической нормы на один-два пункта. В отдельные дни воздух местами будет прогреваться до +30 градусов, но экстремальной жары, как на предыдущей неделе, ждать уже не стоит. По ночам температура будет держаться в районе +16–21 градуса.

К середине недели дожди немного ослабнут, а к пятнице, 18 июля, стоит вновь ждать сильных ливней. При этом к концу рабочей недели дневная температура воздуха в столице может понизиться до +19–22 градусов.

В субботу и воскресенье термометры будут показывать значения в диапазоне от +23 до +26 градусов. В эти дни не исключены грозы и сильные дожди.

Ветер в понедельник северо-восточный, восточный и северный, при грозе — порывистый до 15 метров в секунду. В последующие дни он будет менять направления, его скорость составит 2–7 метров в секунду, в пятницу при грозах — до 10–15 метров в секунду.

Атмосферное давление в понедельник составит 747 миллиметров ртутного столба, затем будет снижаться и к среде достигнет 740 миллиметров ртутного столба. Дальше прогнозируется слабый рост.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 14 по 20 июля

В Северной столице в начале рабочей недели дневная температура воздуха будет достигать +24–27 градусов, затем начнется слабое снижение по одному градусу в день. Практически на протяжении всей рабочей недели прогнозируются кратковременные осадки.

К пятнице, 18 июля, похолодает до +17–19 градусов, местами возможен небольшой кратковременный дождь. В выходные в городе вновь потеплеет до +23–26 градусов, в послеобеденное время также не исключены осадки.

В Петербурге будет преобладать ветер западных и северных направлений, его скорость составит всего 1–4 метра в секунду, на Финском заливе — до 4–7 метров в секунду.

Атмосферное давление в понедельник, 14 июля, составит около 760 миллиметров ртутного столба. Во вторник оно понизится на пять пунктов и без существенных колебаний продержится до конца рабочей недели на уровне 754–756 миллиметров ртутного столба.

Температурные рекорды в Москве с 14 по 20 июля

Самую жаркую погоду в промежутке с 14 по 20 июля за всю историю метеонаблюдений в Москве зафиксировали 20 июля 1890 года. Тогда столбики термометров в городе поднимались до аномальных +35,8 градуса. С 1897 года в Москве не обновлялся суточный температурный рекорд для 18 и 19 июля. В эти дни термометры показывали в городе до +33,7 и +35,2 градуса соответственно.

Суточные максимумы для 16 и 17 июля синоптики зафиксировали в 2010 году. Тогда столбики термометров в российской столице поднялись соответственно до +33,6 и +35 градусов, что стало самым высоким показателем для этих дат за всю историю метеонаблюдений в Москве.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В 1951 году самыми жаркими выдались 14 и 15 июля с максимальным значением для этих чисел за все время мониторинга температуры в городе — +34,1 и +33,2 градуса соответственно.

Максимально холодно в Москве было 18 июля 1891 года. Тогда был установлен рекорд для этого числа за всю историю метеонаблюдений в +3,6 градуса. До аномально низкой отметки, +4,5 градуса, холодало в Москве 15 июля 1889 года. А с 1910 года сохраняется минимальный рекорд для 19 июля, когда в городе отмечалось всего +5 градусов.

В 1912 году самая холодная погода была зафиксирована 14 июля. Тогда воздух в Москве остыл до +5,6 градуса, и это максимально низкая температура для данной даты за всю историю метеонаблюдений в городе.

Самые холодные 17 и 20 июля выдались в 1914 году. Тогда температура воздуха в Москве составила всего +6,5 и +6 градусов соответственно. В 1945 году был обновлен температурный минимум для 16 июля. В тот день воздух в столице СССР остывал до +7,1 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 14 по 20 июля

Самым теплым днем недели с 14 по 20 июля за всю историю метеонаблюдений в Петербурге стало 15 июля 1999 года. Тогда столбики термометров поднялись до рекордной отметки +34 градуса. На один градус меньше было в городе на Неве 14 июля 2010-го, 18 июля 2001-го и 19 июля 1970 года — отметка +33 градуса вошла в историю как самая высокая для этих дат.

До +32 градусов воздух в Питере прогревался 16 июля 1886-го и 17 июля 2001 года. Обе эти даты стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений.

В 2002 году самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге выдалось 20 июля с показателем +30 градусов. Это число вошло в хроники наблюдений за погодой благодаря максимально высокому значению температуры для данной даты.

Читайте также:

Адское пекло +40, тропические ночи, ураганы: какой будет погода в июле в РФ

Грозовые ливни и духота до +38? Погода в Москве в начале недели: что ждать

Как выжить в жару +35? Что надеть, пить и есть — простые советы врачей

Когда вернется рекордная жара до +35? Погода в Москве в июле: чего ждать

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

погода
прогноз погоды
Москва
Cанкт-Петербург
синоптик
грозы
дожди
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
НАТО обвинили в ограничении свободы судоходства в Балтийском море
Симоньян и Собчак чуть не стали жертвами подростков
Вкуснятина из простых продуктов на скорую руку: сырно-картофельная лепешка
Вкуснее сырников и пирожков! Хачапурики на завтрак за 15 минут
Сорвал — в тюрьму: как отличить обычные грибы от краснокнижных
«Элита» ВСУ дезертирует, спасение сослуживцев: новости СВО на утро 13 июля
В МВД рассказали, как осужденные могут получить паспорт России
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 июля
Россиянам хотят предоставить шанс удвоить материнский капитал
В США подметили, что «прикосновение к смерти» изменило Трампа
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 июля: инфографика
Украина запустила по российским регионам три десятка БПЛА за ночь
Угрожающий Курилам тайфун заметили у берегов Японии
Юрист объяснил, какие цветы на даче грозят штрафом или арестом
После адского пекла — холода и дожди: погода в Москве и Питере 14–20 июля
Стало известно, как меняются пенсии россиян при переезде
В Подмосковье в ДТП погибла 17-летняя девушка
«Град» обрушился на технику ВСУ: успехи ВС РФ к утру 13 июля
Российский боец с ранением спас сослуживцев в зоне СВО
Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в розыск за терроризм
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.