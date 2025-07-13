После адского пекла — холода и дожди: погода в Москве и Питере 14–20 июля

После адского пекла — холода и дожди: погода в Москве и Питере 14–20 июля

Тропическая жара, накрывшая Москву, наконец отступит. В регион придет холодный воздух с запада, в отдельные дни прогремят грозы. В Петербурге также прогнозируется понижение температурного фона и дожди. О погоде в российских столицах на следующей неделе, с 14 по 20 июля, NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 14 по 20 июля

Температура воздуха в столичном регионе на следующей неделе начнет понижаться благодаря вторжению холодных масс из Центральной Европы. При этом практически каждый день будут идти дожди.

В понедельник температура в столице днем составит +27–29 градусов, ночью — +18–20 градусов. В течение суток ожидаются ливни с грозами. В последующие дни столбики термометров будут держаться в диапазоне от +24 до +29 градусов, что выше климатической нормы на один-два пункта. В отдельные дни воздух местами будет прогреваться до +30 градусов, но экстремальной жары, как на предыдущей неделе, ждать уже не стоит. По ночам температура будет держаться в районе +16–21 градуса.

К середине недели дожди немного ослабнут, а к пятнице, 18 июля, стоит вновь ждать сильных ливней. При этом к концу рабочей недели дневная температура воздуха в столице может понизиться до +19–22 градусов.

В субботу и воскресенье термометры будут показывать значения в диапазоне от +23 до +26 градусов. В эти дни не исключены грозы и сильные дожди.

Ветер в понедельник северо-восточный, восточный и северный, при грозе — порывистый до 15 метров в секунду. В последующие дни он будет менять направления, его скорость составит 2–7 метров в секунду, в пятницу при грозах — до 10–15 метров в секунду.

Атмосферное давление в понедельник составит 747 миллиметров ртутного столба, затем будет снижаться и к среде достигнет 740 миллиметров ртутного столба. Дальше прогнозируется слабый рост.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 14 по 20 июля

В Северной столице в начале рабочей недели дневная температура воздуха будет достигать +24–27 градусов, затем начнется слабое снижение по одному градусу в день. Практически на протяжении всей рабочей недели прогнозируются кратковременные осадки.

К пятнице, 18 июля, похолодает до +17–19 градусов, местами возможен небольшой кратковременный дождь. В выходные в городе вновь потеплеет до +23–26 градусов, в послеобеденное время также не исключены осадки.

В Петербурге будет преобладать ветер западных и северных направлений, его скорость составит всего 1–4 метра в секунду, на Финском заливе — до 4–7 метров в секунду.

Атмосферное давление в понедельник, 14 июля, составит около 760 миллиметров ртутного столба. Во вторник оно понизится на пять пунктов и без существенных колебаний продержится до конца рабочей недели на уровне 754–756 миллиметров ртутного столба.

Температурные рекорды в Москве с 14 по 20 июля

Самую жаркую погоду в промежутке с 14 по 20 июля за всю историю метеонаблюдений в Москве зафиксировали 20 июля 1890 года. Тогда столбики термометров в городе поднимались до аномальных +35,8 градуса. С 1897 года в Москве не обновлялся суточный температурный рекорд для 18 и 19 июля. В эти дни термометры показывали в городе до +33,7 и +35,2 градуса соответственно.

Суточные максимумы для 16 и 17 июля синоптики зафиксировали в 2010 году. Тогда столбики термометров в российской столице поднялись соответственно до +33,6 и +35 градусов, что стало самым высоким показателем для этих дат за всю историю метеонаблюдений в Москве.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В 1951 году самыми жаркими выдались 14 и 15 июля с максимальным значением для этих чисел за все время мониторинга температуры в городе — +34,1 и +33,2 градуса соответственно.

Максимально холодно в Москве было 18 июля 1891 года. Тогда был установлен рекорд для этого числа за всю историю метеонаблюдений в +3,6 градуса. До аномально низкой отметки, +4,5 градуса, холодало в Москве 15 июля 1889 года. А с 1910 года сохраняется минимальный рекорд для 19 июля, когда в городе отмечалось всего +5 градусов.

В 1912 году самая холодная погода была зафиксирована 14 июля. Тогда воздух в Москве остыл до +5,6 градуса, и это максимально низкая температура для данной даты за всю историю метеонаблюдений в городе.

Самые холодные 17 и 20 июля выдались в 1914 году. Тогда температура воздуха в Москве составила всего +6,5 и +6 градусов соответственно. В 1945 году был обновлен температурный минимум для 16 июля. В тот день воздух в столице СССР остывал до +7,1 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 14 по 20 июля

Самым теплым днем недели с 14 по 20 июля за всю историю метеонаблюдений в Петербурге стало 15 июля 1999 года. Тогда столбики термометров поднялись до рекордной отметки +34 градуса. На один градус меньше было в городе на Неве 14 июля 2010-го, 18 июля 2001-го и 19 июля 1970 года — отметка +33 градуса вошла в историю как самая высокая для этих дат.

До +32 градусов воздух в Питере прогревался 16 июля 1886-го и 17 июля 2001 года. Обе эти даты стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений.

В 2002 году самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге выдалось 20 июля с показателем +30 градусов. Это число вошло в хроники наблюдений за погодой благодаря максимально высокому значению температуры для данной даты.

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