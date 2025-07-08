Как выжить в жару +35? Что надеть, пить и есть — простые советы врачей

Как выжить в жару +35? Что надеть, пить и есть — простые советы врачей

чВ Москву возвращается жара, столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Врачи предупреждают, что резкое потепление может негативно сказаться на здоровье человека. Как правильно вести себя в жару, чего категорически нельзя делать, что поможет спастись от июльского зноя — в материале NEWS.ru.

Можно ли умереть от жары

Год назад ученые из Австралии провели исследование и выяснили, что на протяжении 20 лет по всему миру от жары ежегодно умирают 150 тысяч человек разного возраста, сообщила NEWS.ru физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, большинство летальных случаев приходится на страны Азии, хотя они регистрируются и в столичном регионе.

«В прошлом году рабочий умер на стройке. Кабина крана, где он находился, сильно нагрелась. Пожилые люди часто умирают от тепловых ударов в своих квартирах», — отметила Малиновская.

По ее словам, жара плохо влияет на людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, имеющих лишний вес, страдающих от гипертонии и диабета.

«Перегрев может вызвать слабость и недомогание. Повышается риск развития инфарктов и инсультов. В переполненной электричке в обморок могут упасть даже молодые люди и школьники», — сообщила Малиновская.

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Почему в жару нельзя заниматься спортом

В жаркие дни не стоит заниматься спортом, сообщила Малиновская. По ее словам, физическая нагрузка в сочетании с высокой температурой может привести к сердечной недостаточности. Невролог Александр Комаров в беседе с NEWS.ru подтвердил эту точку зрения. Он добавил, что в те дни, когда температура воздуха превышает +30 градусов, лучше не заниматься спортом в парке на открытом воздухе даже в тени.

«Тренировка на протяжении полутора часов может привести к солнечному удару. Летом лучше обратить внимание на водные виды спорта. Занятия в спортивном зале допустимы, но после тренировки нежелательно еще несколько часов находиться на жаре. Это может привести к плохим последствиям», — сообщил Комаров.

Чего нельзя пить в жару

В жару противопоказано пить пиво, заявил Комаров. Этот напиток, по его словам, способствует накоплению жидкости внутри тканей, что приводит к повышению давления и отекам. Энергетические напитки тоже небезопасны, уточнил врач. Он подчеркнул, что они могут привести к перегреву и вызвать тахикардию.

«Лучше пить лечебно-столовую минеральную воду, например „Ессентуки“ и „Боржоми“. Можно взять квас, который содержит витамин С. Помогает охладиться горячий чай, который стоит пить три-четыре раза в день. Он содержит витамины и микроэлементы, стабилизирующие клеточную мембрану и позволяющие восполнить микроэлементы в организме», — сказал Комаров.

По его словам, в течение дня крайне нежелательно пить кофе, потому что этот напиток снижает уровень холестерина и не дает охлаждаться организму.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие продукты нельзя есть в жару

В жару не стоит злоупотреблять мороженым или ледяным лимонадом, сказал NEWS.ru реаниматолог Андрей Звонков. Он подчеркнул, что можно заболеть ангиной и переохладить горло, из-за чего упадет иммунитет в тканях.

«Существуют разные дурацкие поверья, что уберечься от жары помогает острый перец чили. Не думаю, что это работает, хотя многие едят острую пищу», — заметил Звонков.

По словам опрошенных NEWS.ru медиков, в жару важно питаться свежей и небогатой витаминами пищей. Отлично подойдут арбузы, дыни и помидоры, содержащие большое количество жидкости. Эта еда позволит сохранить нормальную терморегуляцию организма.

Почему в жару не стоит работать на даче

В жару не стоит работать на даче, отметил в разговоре с NEWS.ru кардиолог, геронтолог и гериатр Юрий Конев. По его словам, особенно опасна физическая нагрузка для пожилых людей, у которых в такую погоду возрастает риск возникновения инсультов и образования тромбов.

«Нельзя работать, в том числе на даче, когда солнце светит с 10 утра до 16–17 часов. Не стоит выходить на солнце, лучше побыть в тени», — объяснил Конев.

Врач подчеркнул, что людям старше 60 лет перед приходом жары крайне важно проконсультироваться с врачом на предмет того, нужно ли принимать препараты, снимающие тромботический потенциал крови. Он добавил, что пенсионерам лучше не ездить в транспорте, особенно в том случае, если им предстоит долгая дорога.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какую одежду нельзя носить в жару

В жару не стоит носить плотную одежду из ненатуральных материалов, отметил Комаров. По его словам, стоит отдать предпочтение светлым оттенкам.

«В темной одежде усвояемость ультрафиолета и тепловой энергии выше, следовательно, риск перегрева растет. Отлично подойдет свободная одежда из хлопка и льна, которая позволяет избежать перегрева и справиться с излишним потреблением тепловой энергии», — подчеркнул врач.

Кому нельзя загорать в жару

Если столбики термометров показывают больше +30 градусов, людям с родинками и невусами (доброкачественными новообразованиями на коже. — NEWS.ru) стоит отказаться от посещения пляжа, заявил Комаров.

«Высок риск возникновения злокачественных заболеваний кожи. Что касается остальных граждан, то в средней полосе России солнце не такое активное в плане ультрафиолета, поэтому им можно загорать с утра до вечера», — заметил врач.

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