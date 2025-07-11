Адское пекло +40, тропические ночи, ураганы: какой будет погода в июле в РФ

Адское пекло +40, тропические ночи, ураганы: какой будет погода в июле в РФ

Синоптики вновь изменили прогноз погоды на июль в России. После аномально холодного начала лета июль бьет температурные рекорды. Синоптики отмечают, что в ближайшее время жителей Центральной России ждет невыносимая жара. Как долго простоит пекло, ждать ли ураганов и резкого похолодания — в материале NEWS.ru.

Почему в июле в Россию пришла экстремальная жара

Европейская территория России находится на пороге аномальной жары, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, высокая температура уже несколько дней наблюдается в столице и центральной части страны.

«В ближайшее время погода принципиально не изменится. Жара сохранится, столбики термометров начнут переваливать за отметку +33–35 градусов. Это уже экстрим», — пояснил специалист.

По его словам, в июле россиян может ждать настоящий термический удар. Сергеев не исключил новых температурных рекордов.

«Воздух в Москве, Подмосковье и регионах Поволжья с каждым днем разогревается все больше и больше. На это накладываются фиксирующиеся скачки атмосферного давления», — отметил он.

Синоптик Михаил Леус рассказал NEWS.ru, что нынешним летом в Москве будут настоящие тропические ночи. На второй неделе июля в Москве, согласно данным базовой метеостанции города, температура воздуха в ночное время не опускалась ниже +18,2 градуса. При этом в центральной части города было еще теплее.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

«Согласно прогнозам, ближайшие несколько ночей в Москве будут еще более теплыми. Столицу ждет период тропических ночей — температура воздуха будет колебаться в диапазоне +19–24 градуса», — пояснил метеоролог.

По его словам, в темное время суток температура воздуха не будет опускаться ниже определенной отметки. На широте Москвы это +20 градусов. При этом человеческий организм ночью не успевает отдохнуть от полученного днем теплового стресса, добавил синоптик.

Сергеев подчеркнул, что жара простоит как минимум до 20-х чисел июля, после чего постепенно начнет сходить на нет. С этим утверждением согласилась специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что жара продержится в Москве до конца следующей недели. По ее словам, средняя температура воздуха в эти дни в столице будет держаться в районе +28–33 градусов.

Какие регионы РФ будут больше всего страдать от жары

Максимальные значения, которые термометры покажут этим летом в средней полосе России, — +30–35 градусов, заявил в разговоре с NEWS.ru метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, в южных регионах страны будет еще жарче — 40-градусное пекло.

«Такие аномально высокие температурные значения будут сопровождаться серией рекордов небывалого тепла на обширных просторах от берегов Оки до низовий Дона. Метеостатистика будет переписана в Ростове-на-Дону, Луганске, Калуге и Москве. Очень близко к установлению новых суточных максимумов подберутся также Донецк, Тула, Рязань и Брянск», — сообщил Тишковец.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ждать ли ураганов в июле

Судя по всему, июль может оказаться богатым на природные катаклизмы, предупредил метеоролог Александр Сергеев. По его словам, как правило, высокая температура воздуха способствует быстрому подъему воздушных масс на большую высоту.

«Это приводит к образованию гроз, выпадению града, а также ураганам. После осадков обычно устанавливается удушливая влажно-тропическая погода, которая значительно ухудшает самочувствие», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Первые июльские ураганы уже пронеслись по России. Так, во время сильного ветра в Александровском парке Санкт-Петербурга на женщину упало дерево. Пострадавшую госпитализировали. Врачи выявили у нее ушибы и ссадины.

Ранее в Ярославле мощный ураганный ветер повалил детскую площадку во дворе жилого дома. Инцидент произошел на улице Энергетиков. До этого стало известно, что по меньшей мере двое детей пострадали из-за ураганного ветра в ряде российских регионов. В Подмосковье получила травмы 12-летняя девочка, а в Ярославле пострадал девятилетний мальчик.

В СНТ «Центр» в Клинском районе на машину, в которой находились родители с ребенком, упало поваленное ветром дерево. Удар был такой силы, что автомобиль расплющило. Школьницу госпитализировали.

В ближайшие дни опасные погодные явления ожидаются в 17 регионах России, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В частности, в Дагестане из-за сильных дождей может произойти подъем уровня воды в реках, что приведет к подтоплению населенных пунктов. Кроме того, ожидаются ливни в регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала.

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