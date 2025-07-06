Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни Вильфанд спрогнозировал опасную ситуацию с погодой в 17 регионах России

Опасные погодные явления ожидаются в 17 регионах России в ближайшие дни, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В частности, в Дагестане из-за сильных дождей прогнозируется переполнение рек с подтоплением населенных пунктов. Кроме того, ливни намечаются в регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала, передает ТАСС.

Интенсивные дожди долгое время шли в Северо-Кавказском федеральном округе, но наиболее опасно будет в Дагестане. <…> В некоторых районах Дагестана уровень воды будет достигать опасной отметки, то есть прогнозируется подтопление населенных пунктов, — отметил Вильфанд.

Также ливни с грозой и ветром до 28 м/с ожидаются в Волгоградской области. На Сахалине прогнозируются мощные осадки, которые вызовут резкий подъем уровня воды как минимум на метр.

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области в воскресенье ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с, то же самое в Приморском крае, — добавил Вильфанд.

Тем временем в Московском регионе с понедельника, 7 июля, температура начнет постепенно повышаться и дойдет до +30 градусов. По словам Вильфанда, 8 и 9 июля температура в столице превысит норму на 1–2 градуса.