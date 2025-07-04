Москвичам пообещали внезапную жару на днях Вильфанд предсказал 30-градусную жару в Москве со следующей недели

В Московском регионе с понедельника, 7 июля, температура начнет постепенно повышаться до +30 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, 8 и 9 июля температура в столице превысит норму на 1-2 градуса.

Синоптик отметил, что с понедельника поменяется циркуляция воздушных масс. В тот день столбики термометров покажут максимум +26 градусов.

А во вторник [будет] более заметное повышение температуры: ночные значения — от +13 градусов до +18 градусов, в центре города — до +20 градусов, днем показатель составит +25–30 градусов, — сказал он.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральную Россию после двухнедельного забвения возвращается лето. Он успокоил, что таких провалов холода в текущем сезоне больше не будет.

Его коллега Михаил Леус отметил, что дождливый циклон, который был в Москве последние две недели, уходит в районы Средней Волги. По его словам, с началом новой недели жителей столицы вновь ждет несколько дней 25-градусного тепла.