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09 июля 2025 в 13:12

Синоптик раскрыла, как долго Москва останется во власти аномальной жары

Синоптик Позднякова: жара продержится в Москве до конца следующей недели

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жара продержится в Москве до конца следующей недели, заявила NEWS.ru специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, средняя температура воздуха в эти дни в столице будет держаться на отметке от 28 до 33 градусов тепла.

Можно говорить, что жара в Москве продержится до конца календарной недели. И всю следующую неделю температура будет держаться на отметке 28–33 градуса тепла, — сообщила Позднякова.

Она отметила, что уже в ближайшие дни москвичей ждут экстремально высокие температуры. По ее словам, в четверг, 10 июля, столбики термометров поднимутся до 32–34 градусов тепла.

Ни в коем случае жара из Москвы не уходит. Это один из фронтов окклюзий. Понижения температуры не идет. Наоборот, фронт теплый, поэтому жара сохранится. В четверг в Москве будет 32–34 градуса тепла, ночь будет теплая, градуса на три-четыре выше, чем обычно в июле, — резюмировала Позднякова.

Ранее метеоролог кандидат географических наук Екатерина Пестрякова заявила, что жителям Москвы с гипертонией следует быть особенно осторожными в жаркую погоду. По ее словам, при таких условиях для них повышается риск из-за наступления спастического типа погоды.

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