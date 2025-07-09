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09 июля 2025 в 12:35

Метеоролог раскрыла, для кого опасна жара в Москве

Метеоролог Пестрякова заявила, что жаркая погода опасна для гипертоников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жителям Москвы с гипертонией следует быть особенно осторожными в жаркую погоду, предупредила в беседе с 360.ru метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. По ее словам, в жаркую погоду повышается риск для гипертоников из-за наступления спастического типа погоды.

Есть медицинские типы погоды. Вот наступает спастический тип погоды. Это высокое давление. И парциальное давление кислорода, раз он у нас в воздухе имеется, тоже повышается. И риск повышения давления у гипертоников возрастает. Спастический тип — очень опасный, — объяснила эксперт.

Пестрякова отметила, что высокая температура воздуха способствует быстрому подъему воздушных масс на большую высоту, что приводит к образованию града. Также после дождя в Москве может установиться удушливая влажно-тропическая погода.

Ранее врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская заявила, что во время магнитных бурь важно увеличить продолжительность сна до 9,5 часа, чтобы снизить нагрузку на организм. По ее словам, геомагнитные возмущения могут негативно влиять на нервную систему, обострять хронические заболевания и повышать риск сосудистых осложнений.

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