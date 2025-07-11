Москвичей предупредили о возвращении жары после временного похолодания Синоптик Тишковец заявил, что 30-градусная жара вернется в Москву еще не раз

В Москву этим летом еще неоднократно вернется 30-градусная жара, заявил «Ридусу» синоптик Евгений Тишковец. При этом он подтвердил, что с ближайших выходных в столичном регионе начнется постепенное, но незначительное похолодание.

Есть надежда, что в выходные дни 12–13 июля пройдут грозовые дожди, после которых можно ожидать охлаждения воздуха. Но падение температуры будет незначительным, в среднем на четыре-пять градусов. На следующей неделе будет происходить медленное похолодание, — спрогнозировал Тишковец.

Хотя температура временно понизится, в июле и августе сохранятся волнообразные колебания. Москву еще не раз накроет 30-градусная жара в течение этих двух месяцев, заключил синоптик.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что нынешним летом в Москве будут настоящие тропические ночи. Температура воздуха в темное время суток будет колебаться в диапазоне +19–24 градуса, пояснил метеоролог.