Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

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С 1961 года под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, который отмечается 23 марта. В настоящее время компьютерная техника и возможности науки позволяют давать прогнозы погоды в любой точке планеты на пять — семь суток вперед с точностью более 90%. Тем не менее метеосводки не всегда бывают точными, что является поводом для шуток. NEWS.ru поговорил с научным руководителем Гидрометцентра Романом Вильфандом и ведущим специалистом Центра погоды «Фобос» Евгением Тишковцом о проблеме достоверности прогнозов погоды и о том, каким из них стоит верить.

Можно ли верить прогнозу погоды на две недели вперед?

Вильфанд заявил NEWS.ru, что происходящие в атмосфере процессы можно спрогнозировать максимум за семь суток. К началу следующего десятилетия можно будет увеличить этот срок до девяти суток, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

«Самая главная задача сегодня — это прогноз опасных [погодных] явлений. Их краткосрочное прогнозирование — это очень сложная задача. Сейчас успешность прогнозов таких явлений составляет 92–96%. Возможно, к концу десятилетия удастся увеличить вероятность на 1–2%. К середине века, возможно, качество прогнозов опасных явлений вырастет до 98,5–99%», — отметил Вильфанд.

Более длительный прогноз возможен на две недели — это называется теоретической предсказуемостью.

«Теоретически прогнозировать погоду в деталях можно только на две недели вперед. Оптимисты утверждают, что теоретическая предсказуемость составляет максимум 18 дней», — рассказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд призвал не верить «желтеньким» прогнозам погоды. Он отметил, что «ни сейчас, ни через миллион лет» невозможно точно предугадать ситуацию с климатом на период, превышающий две недели.

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов отмечал, что у синоптиков появились возможности более глубокого прогноза погоды. По его словам, сегодня метеорологи научились давать абсолютно точный прогноз на ближайшие сутки. Синоптики хорошо прогнозируют температуру на трое суток, но могут ошибиться с осадками, добавил он.

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Почему у разных «погодных» сервисов разные прогнозы

Тишковец сообщил NEWS.ru, что расхождение прогнозов погоды у метеорологических сервисов в интернете объясняется тем, что они получают данные из разных источников.

«Они по-разному абсорбируют информацию. Кто-то берет отечественные данные, кто-то зарубежные. Вся эта информация основана на математических моделях построения будущего сценария атмосферы. Некоторые не учитывают те или иные физико-географические и климатические особенности территории России», — отметил ведущий специалист Центра «Фобос».

Тишковец добавил, что в некоторых случаях неверные прогнозы несут в себе угрозу для жизни человека и материальных ценностей, если речь идет об особо опасных климатических явлениях — наводнениях, ураганах или засухах.

«Если такого рода вещи не могут спрогнозировать, это значит, что не имеют возможности своевременно оповестить население. В таких случаях необходимо получать прогнозы именно от профессиональных служб», — констатировал метеоролог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему прогноз — это сложная система уравнений

Как отметил Вильфанд, атмосфера — это «субстанция с хаотическим, то есть непредсказуемым компонентом». По его словам, в начале 1960-х годов американский математик и метеоролог Эдвард Лоренц показал, хотя и в чисто теоретическом разрезе, что при неустойчивости атмосферы достаточно взмаха крыльев бабочки, чтобы через трое суток в определенной точке Земли вместо ожидаемого циклона зародился антициклон.

Эту мысль развивает Тишковец. По его словам, «шторм в Аргентине может каскадом привести к изменениям на всей планете, и все модели [прогнозирования] пойдут прахом.

«Любой человек не знает, что его ждет в ближайшие сутки, а когда речь идет о планете, то сказать, какие изменения будут через пять или 10 дней, — это фантастическая задача», — отметил он.

В свою очередь Вильфанд подчеркнул, что прогноз погоды — это «решение сложной системы уравнений». По его словам, сильная зависимость прогнозирования от начальных данных приводит к неизбежным ошибкам.

«Самые минимальные ошибки приводят к тому, что через две недели решение становится независимым от начальных данных. В математике это называется некорректной задачей», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Роман Вильфанд

Ошибочные прогнозы «весят гораздо больше, чем правильные»

Вильфанд рассказал, что ошибочные прогнозы «весят гораздо больше, чем правильные».

«Когда все сбывается, это не запоминается, а если прогноз не оправдался, с этим часто связаны негативные последствия: человек простудился, или не состоялось важное мероприятие. Такое остается в памяти, и хоть число успешных суточных метеопрогнозов сейчас составляет 95–96%, получается, что из 25 один не оправдывается».

По словам Вильфанда, с этим связаны народные шутки и анекдоты о несбывшихся прогнозах погоды. Научный руководитель Гидрометцентра спокойно относится к такому юмору.

Он подчеркнул, что «вряд ли можно найти сферы, которые могут быть погодонезависимыми». Вильфанд привел данные соцопросов, проведенных в разных странах мира, которые показывают, что информация метеорологов имеет большое значение для общества.

«В Канаде, Австралии и Сингапуре у людей спрашивали, за какую информацию они готовы платить: политическую, экономическую, спортивную или какую-то другую. На первое место с рейтингом 87–91% вышли метеопрогнозы. Это говорит о том, что такая информация очень важна не только для того, чтобы знать, как одеться завтра, проводить ли уикенд на природе или дома. Такие прогнозы имеют наибольшую значимость для строительной и транспортной отраслей, которые не могут жить без метеоданных», — отметил Вильфанд.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Сотрудник метеорологической станции снимает показания с мерзлотомера

Тишковец согласился с этой точкой зрения. По его словам, оперируя долгосрочной информацией о погодных изменениях, можно «грамотно выстроить свою дальнейшую стратегию, например по инвестированию».

«Учитывая эти данные, можно делать деньги из воздуха или, наоборот, вылететь в трубу, если не учесть климатические особенности, например при постройке жилого поселка в Сочи. Ведь дома, построенные без оглядки на такие мелочи, после первого ливня смоет селевым потоком», — сказал Тишковец.

Он также отметил, что долгосрочные прогнозы нужны аграриям. Учитывая особенности предстоящего лета, они будут выстраивать свою стратегию, чтобы не прогореть, добавил метеоролог.

Насколько точно можно предсказать погоду

Тишковец отметил в разговоре с NEWS.ru, что в 1990-е годы «считалось, что точный прогноз на сутки или на 36 часов — это очень круто». Сегодня программное обеспечение, компьютерная техника и возможности науки позволяют давать прогнозы погоды в любой точке земного шара на пять — семь суток вперед, подчеркнул он. Их точность, по мнению собеседника NEWS.ru, составляет 90–97% в зависимости от профессионализма синоптика.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Метеорологический зонд для сбора данных

«Симбиоз жизненного опыта и профессиональной деятельности позволяет человеку, например по форме облачности, вычислять будущий сценарий, но таких „мамонтов“ осталось очень мало», — сказал Тишковец.

По его словам, точность среднесрочных и долгосрочных прогнозов составляет примерно 60–70%. Зная специфику и характеристики процессов в воздухе, воде, на земле и в космосе, метеорологи могут предсказать, что будет происходить через шесть — девять месяцев, добавил Тишковец. При этом невозможно точно спрогнозировать, что будет происходить в определенную дату через полгода.

«Но сказать, каким будет сезон — засушливым или дождливым, холодным или жарким, можно с определенной долей вероятности», — подчеркнул Тишковец.

Почему абсолютно точные прогнозы невозможны

Тишковец отметил, что метеопрогнозы никогда не будут сбываться на 100%, потому что они — «всего лишь научно обоснованное предвидение будущего».

«Когда мы просчитываем модели изменения в атмосфере, анализируется огромное количество информации. Профессия инженера-синоптика внесена в книгу рекордов Гиннеса по объему перерабатываемой и анализируемой информации. За погодой наблюдают десятки тысяч наземных и морских метеостанций и дронов, барражирующих в мировом океане, метеозонды, радары, космические спутники», — объяснил Тишковец.

По его словам, метеорологическая сеть в РФ «не удовлетворяет требованиям, по которым одна станция должна быть на 25 квадратных километров».

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Вертолет на высокогорной метеостанции «Кара-Тюрек» в Республике Алтай

«У нас есть пустующие места, где могут возникать какие-то опасные явления — торнадо или циклон, а у нас этих данных нет. Значит, при вводе данных в модель мы можем допустить ошибку, которая при вычислениях будет разрастаться и приведет к ошибке прогноза», — констатировал собеседник NEWS.ru.

По словам Вильфанда, чтобы прогнозы были максимально безошибочными, нужно иметь представление о значениях во всей атмосфере — «от поверхности Земли до высоты в 100 километров с шагом примерно 500 метров».

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