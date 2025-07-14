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14 июля 2025 в 16:24

Синоптик ответила, ждать ли этим летом температурных рекордов в Москве

Синоптик Позднякова: аномальной жары этим летом в Москве больше не будет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Аномальной жары этим летом в Москве больше не будет, заявила NEWS.ru синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, в ближайшие дни температура будет держаться в пределах климатической нормы с небольшими отклонениями в сторону потепления к концу недели.

В Москве два дня подряд наблюдались температурные рекорды. Конечно, такой жары уже не ожидается. Сегодня температура чуть ниже, чем в предыдущие выходные дни. В последующие она будет держаться на уровне: в ночные часы в Москве где-то 17-19 градусов, а дневная температура 26-28 градусов. Только к концу недели может быть на градус повыше, потому что и пятница, и суббота у нас будут под влиянием антициклона. Поэтому будет больше солнца, а ночью меньше облаков, — пояснила Позднякова.

Она отметила, что среднесуточные погодные показатели в Москве останутся выше нормы всего на несколько градусов. Также синоптик не исключила, что до конца июля в отдельные дни температура воздуха может приближаться к отметке в 30 градусов тепла.

Среднесуточная температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы на несколько градусов. Не исключено, что до конца июля в отдельные дни температура в Москве будут приближаться к отметке 30 градусов тепла. А в остальные дни ожидается более комфортная температура — в пределах 23-28 градусов тепла, — резюмировала Позднякова.

Ранее фельдшер Илья Чернявский заявил, что в жаркую погоду следует охлаждаться с помощью влажного полотенца. По его словам, умывание холодной водой дает лишь кратковременный эффект. Он также призвал в знойные дни проветривать жилье только ранним утром и вечером.

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