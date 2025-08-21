Таким способом съели тонну кабачков! Классный суп-пюре с сухариками! Лёгкий, но сытный суп-пюре с нежным вкусом кабачка и хрустящим акцентом. Именно в таком виде за один прием пищи можно съесть много полезных овощей. Идеальный обед для тех, кто ценит простоту и пользу!

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт.

Брокколи — 5-6 соцветий

Морковь — 2 шт.

Зелёный горошек — горсть

Лук — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Соль — по вкусу

Сливочное масло — 20 г

Яйца — 3-4 шт. (варёные)

Сухарики — для подачи

Приготовление

Нарежьте кабачок, лук, морковь и картофель кубиками, брокколи разрежьте на соцветия. Тушите на сливочном масле до мягкости. Добавьте горошек за 5 минут до готовности. Превратите в пюре блендером, посолите и поперчите. Подавайте с половинкой яйца и сухариками.

