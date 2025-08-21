Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 09:30

Таким способом съели тонну кабачков! Классный суп-пюре с сухариками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Таким способом съели тонну кабачков! Классный суп-пюре с сухариками! Лёгкий, но сытный суп-пюре с нежным вкусом кабачка и хрустящим акцентом. Именно в таком виде за один прием пищи можно съесть много полезных овощей. Идеальный обед для тех, кто ценит простоту и пользу!

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт.
  • Брокколи — 5-6 соцветий
  • Морковь — 2 шт.
  • Зелёный горошек — горсть
  • Лук — 1 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Сливочное масло — 20 г
  • Яйца — 3-4 шт. (варёные)
  • Сухарики — для подачи

Приготовление

  1. Нарежьте кабачок, лук, морковь и картофель кубиками, брокколи разрежьте на соцветия. Тушите на сливочном масле до мягкости. Добавьте горошек за 5 минут до готовности.
  2. Превратите в пюре блендером, посолите и поперчите. Подавайте с половинкой яйца и сухариками.

Ранее мы делились рецептом супчика, который улетает на ура! Сливочная вкуснятина с рисом и курицей.

кабачки
овощи
супы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс и Хегсет приехали к военным для «нечестной сделки» с бургерами
В России хотят установить полный запрет на прокат электросамокатов
Экстрадированную из Аргентины россиянку осудили за многомиллионное хищение
Пригожин призвал упростить порядок выплат семьям погибших на СВО
Азиатская страна сильно нарастила поставки часов в Россию
В России оценили идею ввести черный список клиентов маркетплейсов
«Связать свою жизнь с Россией»: Захарова о растущем желании иностранцев
Российским водителям напомнили о новом правиле изъятия прав
Магнитные бури сегодня, 21 августа: что завтра, риск инфарктов, бессонница
«Результативный сброс»: Кадыров о разгроме ВСУ в Сумской области
ВСУ предупредили о новых проблемах с приходом осени
В Думе рассказали о мерах поддержки семей к школьному периоду
Эксперт объяснил причины регулярных провокаций на ЗАЭС
Пилот лишился прав после жесткой посадки гидроплана в лесу
Россиянам рассказали, почему специалистов МАГАТЭ пустили на Запорожскую АЭС
Алжирская боксерша провалила гендерный тест и закончила карьеру
Мать невесты скончалась на свадьбе дочери
Более 20 БПЛА сбили на юге России
Наклейка о России на двери ресторана вызвала громкий скандал в Румынии
В Китае подтвердили данные России о бактериологическом оружии Японии
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.