Таким способом съели тонну кабачков! Классный суп-пюре с сухариками! Лёгкий, но сытный суп-пюре с нежным вкусом кабачка и хрустящим акцентом. Именно в таком виде за один прием пищи можно съесть много полезных овощей. Идеальный обед для тех, кто ценит простоту и пользу!
Ингредиенты
- Кабачок — 1 шт.
- Брокколи — 5-6 соцветий
- Морковь — 2 шт.
- Зелёный горошек — горсть
- Лук — 1 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Соль — по вкусу
- Сливочное масло — 20 г
- Яйца — 3-4 шт. (варёные)
- Сухарики — для подачи
Приготовление
- Нарежьте кабачок, лук, морковь и картофель кубиками, брокколи разрежьте на соцветия. Тушите на сливочном масле до мягкости. Добавьте горошек за 5 минут до готовности.
- Превратите в пюре блендером, посолите и поперчите. Подавайте с половинкой яйца и сухариками.
Ранее мы делились рецептом супчика, который улетает на ура! Сливочная вкуснятина с рисом и курицей.