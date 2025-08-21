Школьник снял интим со сверстницей и выложил видео в Сеть

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Девятиклассник из Ленинградской области соблазнил ровесницу и выложил видео с ней в Сеть, сообщил Telegram-канал «Конкретно.ру». В настоящее время местонахождение подростка устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

По данным издания, в полицию обратилась мать школьницы, которая рассказала, что ее несовершеннолетняя дочь вступила в близость со сверстником по обоюдному согласию. Женщина утверждает, что мальчик фиксировал процесс на видео неоднократно, а затем распространил кадры эротического содержания в одном из мессенджеров.

Ранее на Украине мужчину из Харьковской области оштрафовали за секс с женой против ее воли. Супруге пришлось вызвать полицейских. Пострадавшая обвинила мужа в сексуальном насилии.

До этого сообщалось, что полицейские остановили машину в штате Канзас, в которой оказались похищенная женщина и двое подозреваемых в ее изнасиловании мужчин. Пострадавшую похитили из казино в Оклахоме и затолкали в автомобиль. Мужчинам назначили залоги в $1 млн и $500 тысяч.

