Раскрываю секрет турецких хозяек: кабачковый суп с плавленым сыром!

Кабачковый суп с плавленым сыром: кремовая нежность за 20 минут! Этот суп — настоящее спасение для тех, кто хочет накормить семью чем-то вкусным, полезным и невероятно простым. Нежная кремовая текстура, мягкий сырный аромат и лёгкий вкус кабачка делают его идеальным для летнего обеда или ужина. Готовится он буквально за 20 минут, а результат впечатляет — кажется, будто вы стояли у плиты полдня. Этот суп обожают даже дети, которые обычно настороженно относятся к овощам!

Рецепт:

Нарежьте 2 средних кабачка кубиками, 1 луковицу и 2 зубчика чеснока измельчите. Обжарьте лук с чесноком на сливочном масле до прозрачности, добавьте кабачки и тушите 5–7 минут. Залейте овощи 500 мл куриного или овощного бульона, доведите до кипения и варите 10 минут до мягкости кабачков. Добавьте 2 плавленых сырка, нарезанных кубиками, и варите, помешивая, до полного растворения. Пробейте суп блендером до кремовой консистенции. При подаче добавьте зелень и гренки. Просто, быстро и безумно вкусно!

