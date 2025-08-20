Беру картоху и заряжаю сочной начинкой — обалденный завтрак обеспечен

Картофельные лепешки с овощами и сыром — это вкусное и сытное блюдо, которое готовится из простых ингредиентов. Хрустящая золотистая корочка, нежная картофельная основа и сочная овощная начинка с расплавленным сыром покорят даже самых привередливых едоков. Идеальный вариант для быстрого ужина или питательного перекуса!

Натрите 2 крупных картофеля, отожмите сок и смешайте с 80 г тертого сыра. Сформируйте лепешки и обжарьте до золотистой корочки. Для начинки используйте свежие овощи: листья салата, огурец, помидор и авокадо. Подавайте с зеленым соусом из сметаны с зеленью и лимонным соком.

Эти лепешки хороши как в горячем, так и в холодном виде. Они отлично сочетаются с куриной грудкой или могут быть вегетарианским блюдом. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым!

