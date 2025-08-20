Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:56

Беру картоху и заряжаю сочной начинкой — обалденный завтрак обеспечен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные лепешки с овощами и сыром — это вкусное и сытное блюдо, которое готовится из простых ингредиентов. Хрустящая золотистая корочка, нежная картофельная основа и сочная овощная начинка с расплавленным сыром покорят даже самых привередливых едоков. Идеальный вариант для быстрого ужина или питательного перекуса!

Натрите 2 крупных картофеля, отожмите сок и смешайте с 80 г тертого сыра. Сформируйте лепешки и обжарьте до золотистой корочки. Для начинки используйте свежие овощи: листья салата, огурец, помидор и авокадо. Подавайте с зеленым соусом из сметаны с зеленью и лимонным соком.

Эти лепешки хороши как в горячем, так и в холодном виде. Они отлично сочетаются с куриной грудкой или могут быть вегетарианским блюдом. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
рецепты
овощи
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше взорвался неопознанный объект
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка
Стало известно, на какую сумму Китай закупил газ у России с начала года
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.