20 августа 2025 в 07:55

Готовим огуречный гуляш — сначала все удивляются, а потом просят рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гуляш из говядины с солеными огурцами — это аппетитное блюдо с необычным вкусом и ароматом. Нежное мясо, тушенное с пикантными огурцами и томатной пастой, получается сочным и насыщенным. Такой гуляш станет идеальным дополнением к картофельному пюре, макаронам или гречневой каше.

Нарежьте 700 г говядины кубиками и обжарьте до румяной корочки. Добавьте 2 луковицы, нарезанные полукольцами, и жарьте до прозрачности. Положите 5-6 соленых огурцов соломкой, 3-4 зубчика чеснока, 1 ч. л. томатной пасты и специи. Влейте 250 мл воды с 1 ст. л. муки и тушите 40–50 минут на медленном огне.

Готовый гуляш получается ароматным, с приятной кислинкой от огурцов. Подавайте его горячим, украсив свежей зеленью, — это блюдо понравится всем без исключения!

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
рецепты
мясо
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
