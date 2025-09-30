В России резко упали цены на бананы Экономист Абрамов: цены на бананы за год уменьшились на 25%

Цены на бананы на неделе с 20 по 27 сентября уменьшились на 7%, а за год сократились на 25%, заявил «Газете.Ru» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Он добавил, что индекс Мишек, отслеживающий инфляцию по 14 популярным продуктам, за неделю упал на 0,2%.

За неделю значение индекса Мишек снизилось на 0,2% по сравнению с его ростом на 0,2% неделю назад, — сказал Абрамов.

Экономист отметил, что за неделю в России на 5,6% подорожала куриная тушка. Остальные товары из списка по индексу Мишек не изменились по ценам. Абрамов также сообщил, что в годовом выражении сам индекс вырос на 6,6%. Кроме того, по его словам, за год повысилась стоимость на апельсиновый сок, белый хлеб, а также молоко 3,2% жирности.

Ранее представители аналитической компании NTech сообщили, что капуста и апельсины подешевели больше всего среди продуктов в России в период с 15 по 21 сентября. Средняя цена капусты составила 24,51 рубля за килограмм, апельсинов — 145,28 рубля. По словам представителей компании, это стало самым заметным снижением цен среди овощей и фруктов.