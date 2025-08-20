Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 15:53

В Екатеринбурге появились первые жертвы аферистов, действующих через MAX

Двое екатеринбуржцев передали мошенникам 950 тысяч рублей через мессенджер MAX

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Екатеринбурге зафиксировали два факта телефонного мошенничества через новый мессенджер MAX, сообщил начальник городского УМВД России полковник полиции Виктор Позняк во время пресс-конференции ТАСС. В результате обманутые горожане потеряли почти 1 млн рублей.

В первом случае ущерб от мошенничества составил 600 тысяч рублей, во втором — около 350 тысяч, — сказал он.

По словам Позняка, жертвам внушали, что их персональные данные взломаны. Затем их запугивали и убеждали, что денежные средства якобы переведены в недружественные страны.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк напомнила, что даже в национальном мессенджере MAX пользователям необходимо соблюдать базовые правила кибербезопасности. Она подчеркнула, что нужно проверять личности собеседников. По ее словам, ни в коем случае нельзя передавать посторонним секретные коды и совершать финансовые операции по указанию незнакомцев.

До этого в Курске зафиксирован первый случай попытки хищения денег через отечественный мессенджер MAX. Мошенники выманили у местной жительницы 444 тысячи рублей. Они представлялись сотрудниками госорганов и заставили перевести деньги на указанные ими счета.

мессенджеры
мошенники
преступники
деньги
