Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 07:52

Наггетсы готовлю с овощами вместо курицы — съедают даже дети

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие кабачковые наггетсы с чесночной панировкой — это идеальный способ вкусно приготовить овощи. Они получаются такими аппетитными, что даже дети будут просить добавки. Всего 15 минут — и у вас на столе ароматная и полезная закуска.

Нарежьте 1 средний кабачок брусочками, посолите и удалите лишнюю влагу. Приготовьте три миски: с мукой, взбитыми яйцами и смесью панировочных сухарей с чесноком и специями. Обваляйте каждый брусочек в этой последовательности и обжарьте до золотистой корочки.

Эти наггетсы хороши как горячими, так и холодными, с любым соусом. Они станут отличной альтернативой мясным закускам или вегетарианским основным блюдом. Попробуйте — и кабачки станут вашими любимыми овощами!

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
рецепты
овощи
наггетсы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве пройдет первый в истории человечества «атомный саммит»
Россия внезапно перестала покупать картофель из Грузии
В США оценили шансы Зеленского на личную встречу с Путиным
Володин раскрыл, как Россия встретит беглых артистов в случае возвращения
Володин жестко высказался о вернувшихся в Россию релокантах
ВКС России получили партию современных истребителей Су-35С
Врач объяснил, что убивает застрявшую в горах альпинистку Наговицыну
Кириенко вспомнил, как Путин принял волевое решение вопреки доводам юристов
В Венгрии оценили идею провести саммит России и Украины в Будапеште
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Россиянам назвали простой способ сэкономить на ремонте
Российские политики массово «переезжают» в MAX: кто в числе первых
Силовики раскрыли тактику ВСУ на Красноармейском направлении
В Сербии рассказали, как российский газ помог стране в разгар энергокризиса
Российские войска обрушили «Кинжалы» на украинскую авиабазу
Локомотив сошел с рельсов в Бурятии
ВСУ попытались проникнуть в российское приграничье
Эксперт оценил перспективы возвращения IKEA в Россию
Раскрыта судьба сына «советского потрошителя» Чикатило, вступившего в ВСУ
От рака скончался «самый милый судья в мире»
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
США

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.