Наггетсы готовлю с овощами вместо курицы — съедают даже дети

Хрустящие кабачковые наггетсы с чесночной панировкой — это идеальный способ вкусно приготовить овощи. Они получаются такими аппетитными, что даже дети будут просить добавки. Всего 15 минут — и у вас на столе ароматная и полезная закуска.

Нарежьте 1 средний кабачок брусочками, посолите и удалите лишнюю влагу. Приготовьте три миски: с мукой, взбитыми яйцами и смесью панировочных сухарей с чесноком и специями. Обваляйте каждый брусочек в этой последовательности и обжарьте до золотистой корочки.

Эти наггетсы хороши как горячими, так и холодными, с любым соусом. Они станут отличной альтернативой мясным закускам или вегетарианским основным блюдом. Попробуйте — и кабачки станут вашими любимыми овощами!

