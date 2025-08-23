Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Канаде «приговорили к расстрелу» 400 страусов

WP: в Канаде расстреляют 400 страусов из-за распространения птичьего гриппа

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Федеральный апелляционный суд Канады подтвердил решение об уничтожении 400 страусов на ферме в Британской Колумбии из-за угрозы распространения птичьего гриппа. Владельцы предприятия Universal Ostrich Farms Карен Эсперсен и Дэйв Билински безуспешно пытались оспорить постановление с декабря 2024 года, когда на ферме было зафиксировано заболевание птиц.

Инцидент начался с гибели 69 страусов в течение 36 дней, что составило около 15% от общего поголовья. Лабораторные исследования двух погибших птиц подтвердили наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа.

Федеральный апелляционный суд оставил в силе прошлогоднее решение и отклонил иск компании Universal Ostrich Farms, — указано в сообщении.

Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов издало приказ о полном уничтожении оставшегося поголовья после подтверждения диагноза. Несмотря на попытки владельцев фермы спасти животных через судебные иски, апелляционный суд поддержал решение регулятора.

Мера направлена на предотвращение распространения опасного заболевания и защиту других сельскохозяйственных предприятий. Владельцы фермы выразили глубокое разочарование решением суда, подчеркнув, что все возможные меры по спасению птиц были исчерпаны.

Ранее в России утвердили обновленный список животных, которых запрещено держать дома. В перечень вошли более 120 видов. Под запретом оказались 10 различных птиц. В домашних условиях нельзя будет содержать киви, некоторых страусов, фламинго, пеликанов, журавлей, филинов и других пернатых.

