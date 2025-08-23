Новые владельцы имущества российского блогера пойдут на допрос

Следователи намерены допросить граждан, которые приобрели собственность у блогера Александры Митрошиной, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Это необходимо в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере.

Как следует из судебных документов, следствие нуждается в показаниях новых собственников для установления всех обстоятельств дела. При этом защита Митрошиной заявляла, что та продала все свое имущество, чтобы погасить налоговую задолженность перед ФНС, которая превышала 200 млн рублей.

Однако следствие считает, что с помощью этих сделок она легализовала 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. В случае обнаружения, на нее наложат арест.

Завершить предварительное следствие в установленный срок не представляется возможным, необходимо <...> допросить в качестве свидетелей собственников реализованного обвиняемой имущества, — сказано в документах.

Ранее предприниматель Андрей Ковалев выразил мнение, что «инфоцыган» нужно сажать в СИЗО сразу, как только они опубликовали рекламу своих курсов. Он призвал жестко бороться с такого рода блогерами.