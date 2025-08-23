Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 06:06

Новые владельцы имущества российского блогера пойдут на допрос

Следователи допросят новых владельцев имущества блогера Митрошиной

Александра Митрошина Александра Митрошина Фото: t.me/moscowcourts

Следователи намерены допросить граждан, которые приобрели собственность у блогера Александры Митрошиной, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Это необходимо в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере.

Как следует из судебных документов, следствие нуждается в показаниях новых собственников для установления всех обстоятельств дела. При этом защита Митрошиной заявляла, что та продала все свое имущество, чтобы погасить налоговую задолженность перед ФНС, которая превышала 200 млн рублей.

Однако следствие считает, что с помощью этих сделок она легализовала 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. В случае обнаружения, на нее наложат арест.

Завершить предварительное следствие в установленный срок не представляется возможным, необходимо <...> допросить в качестве свидетелей собственников реализованного обвиняемой имущества, — сказано в документах.

Ранее предприниматель Андрей Ковалев выразил мнение, что «инфоцыган» нужно сажать в СИЗО сразу, как только они опубликовали рекламу своих курсов. Он призвал жестко бороться с такого рода блогерами.

Александра Митрошина
следствие
допросы
инфоцыгане
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России запретили сайты с книгами политолога, который писал про Украину
К ВСУ присоединилось новое подразделение наемников
В США разъяснили отставку заместителя главы Минфина
В Италии раскрыли, какая иллюзия о Евросоюзе развеялась с приходом Трампа
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 августа: инфографика
КНДР обвинила Южную Корею в провокационной стрельбе у границы
Над тремя регионами России сбили семь украинских беспилотников
Синоптики предупредили о возможном влиянии урагана в США на Россию
Ростовскую область охватили пожары из-за БПЛА
«Он президент ничего»: во Франции оспорили легитимность Зеленского
Приставы начали конфисковывать имущество известного певца
Холод с осенними дождями: какой будет погода в России 25–29 августа
Автобус с туристами перевернулся в США
Сформировали огневые карманы для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 августа
В Канаде «приговорили к расстрелу» 400 страусов
«Катастрофа»: Украине сделали мрачный прогноз из-за плана Трампа
Завтракаем по-французски: готовим пышный омлет «Пуляр»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 августа 2025 года
Новые СИЗО могут появиться в России
Новые владельцы имущества российского блогера пойдут на допрос
Дальше
Самое популярное
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети
Общество

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.