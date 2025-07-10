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10 июля 2025 в 20:10

Педофил из коровника и родители-растлители: дикие ЧП за день

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Подмосковье мигрант надругался над двумя семиклассницами, в Ленобласти агрессивный пациент выкинул из машины скорой помощи фельдшера, в Санкт-Петербурге отца-педофила отправили на принудительное лечение — NEWS.ru рассказывает громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Мигрант надругался над девочками в коровнике

В подмосковном дачном поселке Поддубье-2 61-летний уроженец Узбекистана по имени Барно надругался над двумя девочками. Мужчина позвал 13-летних школьниц в коровник, где проживает, и совершил в отношении них развратные действия. По соответствующей статье возбудили уголовное дело. Известно, что школьницы приехали в дачный поселок вместе с родителями.

«Инцидент произошел вечером 4 июля. Девочкам по 13 лет, они учатся в седьмом классе. На даче находились с родителями», — рассказал источник.

Фельдшера скорой помощи выкинули из машины

В Ленинградской области мужчина выбросил 25-летнего фельдшера из движущейся машины скорой помощи. Инцидент произошел 8 июля, когда бригада медиков прибыла по вызову в поселок Новоселье.

Сотрудники скорой помощи забрали 39-летнего местного жителя для доставки в больницу. Во время поездки мужчина вел себя агрессивно и на 96-м километре КАД, близ деревни Узигонты, вытолкнул фельдшера из автомобиля. Девушка ударилась о бордюр, получив перелом костей таза. В тяжелом состоянии ее доставили в Ломоносовскую ЦРБ.

Полиция задержала виновника, который находился в состоянии опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Отца-педофила отправили на лечение

Жителя Санкт-Петербурга Александра Авербуха, который вместе с супругой растлевал своих малолетних детей, освободили от уголовной ответственности, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Отмечается, что в качестве наказания мужчине назначили принудительное лечение в психиатрической больнице.

«Суд освободил Авербуха от уголовной ответственности и применил к нему ПММХ — принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа», — подчеркнули в пресс-службе.

Петербуржца обвиняли сразу в нескольких преступлениях: изнасиловании, истязании, а также насильственных действиях сексуального характера и неисполнении родительских обязанностей. Жертвами извращенца и его жены стали сын и дочь, не достигшие 12 лет. Мужчина признал вину частично.

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Подмосковье
Ленинградская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
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