«Брошу курить — ты меня поцелуешь»: учитель выпрашивал секс у школьницы

Блогерша Анечуа рассказала в своем YouTube-канале, как подвергалась домогательствам со стороны учителя. Спустя годы девушка рассуждает о том, почему не решилась рассказать о нездоровых предложениях ни родителям, ни другим учителям. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Девочка не справляется

Петербурженка Анна Муромцева известна в Сети под ником Анечуа. Она занимается дизайном и монтажом видеороликов, а также поднимает на своих страницах темы, связанные с насилием и здоровым образом жизни. В одном из своих роликов на YouTube она поделилось личной историей о нездоровом внимании со стороны педагога.

Анна рассказала, что, когда ей исполнилось 14 лет, она перешла в другую школу. Из прежней она вернулась с пробелами в знаниях по одному из предметов, связанных с точными науками. Преподаватель заметил, что девочка не справляется с программой, и решил помочь ей.

Поначалу в действиях педагога не было ничего подозрительного. Иногда Аня приходила к нему после уроков, чтобы что-то пересдать и получить объяснение по той или иной теме. В результате вокруг педагога сложилась компания из четырех детей, включая Аню, которые участвовали в олимпиадах и других мероприятий по профильному предмету.

«Если я скажу, то меня уволят»

Отношения в этой компании в какой-то момент утратили изначальную иерархию в отношениях учитель-ученик. Подростки могли позволить себе подшучивать над педагогом, а тот в ответ мог отпускать в их адрес более резкие комментарии. На фоне этого учитель стал более тактилен по отношению к 14-летней Ане.

«В машине на прощание он постоянно обнимал меня. Он подарил мне подарок на 14 февраля! Это день всех влюбленных! Он мог конкретно меня одну взять и поехать куда-то со мной на машине», — вспоминает Аня.

Однажды учитель отвез девочку в торговый центр и купил ей там одежду, которую она выбрала. После такого жеста девочка прямо спросила у педагога, что он от нее хочет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Учителя с учениками так себя не ведут, они не дарят им подарки на 14 февраля, они не покупают им одежду, они не возят их в кофейню на выходных. Один раз мы сидели в машине, и я напрямую у него спросила: „Что вам от меня нужно, что вы от меня хотите?“ И он сказал: „Такое вообще нельзя говорить, меня уволят“», — вспоминает Анна.

Мужчина добавил, что хочет от своей ученицы «того самого». После этого у Ани и учителя был еще один разговор, в котором она возмутилась, что от мужчины пахнет сигаретами и посоветовала ему бросить курить. В ответ преподаватель заявил, что в случае, если он завяжет с табаком, Ане придется его поцеловать.

Ненормальная тактильность

Анна признается, что сожалеет о своем молчании в тот период. Она была уверена, что никто ей не поверит, если она расскажет о поползновениях со стороны учителям.

«Он не распускал руки, он не лез мне в штаны, дальше вот этого вот „я хочу того самого“ не заходило. То есть он мне уделял какие-то знаки внимания и все. И поэтому я была довольно спокойна за свою физическую сохранность», — рассуждает девушка.

Но странное поведение педагога по отношению к девочкам отмечали и другие одноклассницы.

«Все девочки, с которыми я потом общалась на эту тему — из моего класса, из параллельного класса, из других классов — они говорили, что у него есть какая-то ненормальная тактильность к ученицам. Он может проходить сзади, погладить по спине или наклониться чуть ли не вплотную и стоять рядом», — рассказывает блогерша.

Однажды мужчина откровенно разглядывал грудь ученицы, не скрывая своего интереса к ней.

«Помню, как я пришла в школу в плотной водолазке. Она просто сидела по фигуре, не было выреза. И знаете, я с ним разговаривала, и он просто разговаривал минут пять и просто смотрел на мою грудь, которой даже не было видно. Он настолько сексуально озабочен», — говорит девушка.

При этом Анна отмечает, что у ее учителя есть супруга и трое детей. Уже в 10 классе общение девушки с педагогом сошло на нет, а в 11 классе учитель уволился и устроился на работу в учебное заведение, где обучаются только мальчики.

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