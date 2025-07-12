«Сюрприз» Трампа для России: какие санкции он может ввести, что известно

«Сюрприз» Трампа для России: какие санкции он может ввести, что известно

В зарубежных СМИ появились сообщения, что американский лидер Дональд Трамп 14 июля может объявить о новых санкциях против России и расширении военной помощи Украине. Что об этом известно, какие рестрикции может ввести Трамп?

Правда ли, что Трамп введет новые санкции против России

В пятницу, 11 июля, Дональд Трамп сообщил, что в понедельник намерен сделать важное заявление по России. Однако содержание этой речи он не раскрыл.

«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — подчеркнул Трамп.

Обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан, ссылаясь на неопределенность в позиции администрации Белого дома, отметил, что президент США 14 июля может объявить о новых санкциях в отношении России и о расширении военной поддержки Украины.

«Можем услышать о введении санкций против РФ. Это также может быть объявление о поставках вооружений Украине. С другой стороны, госсекретарь Марко Рубио встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, они обсуждали Украину, так что это может быть связано и с этим», — заявил Салливан.

По словам обозревателя, ключевым вопросом остается, последует ли от Белого дома конкретное решение о санкциях или военных поставках, либо же речь ограничится заявлениями о переговорах. Салливан отметил, что от характера заявления будет зависеть, стоит ли ожидать корректировки внешнеполитической стратегии США в отношении России и Украины.

Какие именно санкции может ввести Трамп

Американист Малек Дудаков в беседе с газетой «Взгляд» предположил, что есть высокая вероятность, что Трамп объявит о введении мягких санкций против России.

«Мы слышали уже множество подобных анонсов от президента США, в том числе и по урегулированию на Украине. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Однако нельзя исключать вероятность каких-то сильных решений американского лидера», — отметил Дудаков.

Среди таких решений американист выделил введение неких «мягких санкций» против России. Дудаков напомнил, что администрация Трампа сейчас спорит о том, ужесточать ли санкционное давление на РФ или усилить переговорный процесс.

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин уверен, что Трамп не будет принимать жестких мер против Москвы, так как это нарушит его план ослабить Китай.

«Сейчас на президента США сильно давят „ястребы“ из числа республиканцев, а также демократы, которые выставляют его чуть ли не кремлевским агентом. Именно поэтому он показывает суровое отношение к России», — отметил он в беседе с URA.ru.

Кроме того, The Times пишет, что Трамп рассматривает глобальное нефтяное эмбарго против России. По информации издания, американский лидер всерьез изучает возможность введения жестких вторичных санкций против стран, торгующих с РФ нефтью, включая Китай, Индию и Турцию.

Как отмечают авторы, речь идет о поддержке законопроекта, предусматривающего 500% пошлины на импорт из России.

По данным The Times, причиной такого подхода стало недовольство Трампа «отказом президента России Владимира Путина от переговоров и продолжением ударов по гражданским объектам на Украине».

Ранее он называл законопроект «слишком жестким», но теперь заявил, что «тщательно его изучает». В публикации говорится, что в Белом доме хотят, чтобы отмена санкций оставалась в полномочиях президента, в то время как конгресс предлагает ограниченный контроль. Даже частичное внедрение этих мер, по мнению аналитиков, может сильно ударить по экономике России.

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