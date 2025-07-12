Появились первые выводы о причине крушения самолета в Индии

Авиакатастрофа Boeing 787 Dreamliner компании Air India в Ахмедабаде прошлым месяцем, согласно предварительным выводам, произошла вскоре после загадочного отключения подачи топлива в двигатели. Это вызвало замешательство среди пилотов сразу после взлета лайнера, пишет Channel News Asia.

На записи разговоров в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он отключил подачу. Второй пилот ответил, что он этого не делал, — сообщило издание.

Хотя на месте крушения переключатели находились в рабочем положении, есть признаки их повторного включения перед ударом о землю. Американский эксперт Джон Кокс в разговоре с журналистами подчеркнул, что случайно сдвинуть эти рычаги невозможно. Их отключают лишь в экстренных случаях, например, при пожаре двигателя, чего в отчете не зафиксировано. Не было рядом и птиц, способных повредить двигатели.

Пока следствие не выявило рекомендаций для авиакомпаний или производителей двигателей. Кроме того, уцелел лишь один бортовой самописец, что осложняет выяснение всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India мог рухнуть в штате Гуджарат из-за саботажа. Как заявил министр гражданской авиации Индии Мурлидхар Мохол, сейчас причины происшествия уточняются в Бюро по расследованию авиационных происшествий.