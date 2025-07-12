В Москве задержали возможного виновника ДТП на набережной Полиция задержала водителя, въехавшего в пешеходов на Бережковской набережной

Столичные полицейские оперативно обнаружили автомобиль, водитель которого, предположительно, совершил наезд на пешеходов на Бережковской набережной, сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД России. Все лица, находившиеся в машине в момент происшествия, задержаны и доставлены в территориальный орган внутренних дел.

Позже пресс-служба прокуратуры Москвы уточнила, что обнаруженный автомобиль – редкий электрокар марки HIPhi Z. Он был найден во 2-м Сетуньском проезде. В салоне находились и были задержаны мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения.

В настоящее время задержанные находятся в отделе полиции, проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшествия. Дело взято на контроль прокуратурой Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве на Бережковской набережной произошло серьезное ДТП, кроссовер сбил группу пешеходов. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Предварительно, известно о двух детях 8-10 лет среди пяти раненых.