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12 июля 2025 в 02:48

Британский принц станет жертвой старой семейной традиции

Принцу Джорджу вскоре запретят путешествовать с семьей ради сохранения монархии

Принц Джордж Принц Джордж Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский принц Джордж столкнется с необычным ограничением по достижении 12 лет. Согласно старой королевской традиции, как сообщает издание Ladbible, ему запретят путешествовать вместе с отцом, принцем Уильямом и другими членами семьи во время официальных поездок.

Причиной строгого правила является обеспечение преемственности трона. Начиная с 12-летнего возраста, второй в очереди на престол, каковым является Джордж, обязан совершать поездки отдельно от прямого наследника и других младших претендентов на престол, включая принцессу Шарлотту и принца Луи. Это гарантирует, что в случае чрезвычайной ситуации, например, авиакатастрофы, хотя бы один наследник останется в безопасности.

Традиция имеет глубокие исторические корни и подкреплена печальными событиями в королевской семье. В частности, гибелью принцессы Дианы в автокатастрофе (1997), а также авиакатастрофами, унесшими жизни принцессы Сесилии (сестры принца Филиппа, 1937), принца Джорджа (дяди Елизаветы II, 1942) и принца Уильяма Глостерского (кузена королевы, 1972).

До этого стало известно, что принц Гарри официально исключен из линии престолонаследия. Принц Уильям занимает первое место в линии наследования, далее идут его дети: принц Джордж — второе место, он должен будет сменить на троне своего отца. Принцесса Шарлотта — третья, принц Луи — четвертый, а следующим в линии престолонаследия должен был идти принц Гарри.

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