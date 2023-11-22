Ротару вышла на связь, поздравив Украину с годовщиной «оранжевой революции» Ротару поздравила Украину с Днем достоинства и свободы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

София Ротару

76-летняя украинская певица София Ротару, пропавшая из информационного поля после начала СВО, в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала пост с поздравлением соотечественников с Днем достоинства и свободы. Праздник был учрежден в 2014 году, в годовщину начала «оранжевой революции». Ранее Ротару заявляла, что с самого начала спецоперации поддерживает Украину и собирается помогать родине.

В 2022 году исполнительница сообщала, что находится в родном селе Маршинцы на западе Украины. Спустя полгода продюсер Леонид Дзюник заявил, что она уехала в США. По его мнению, исполнительницу не стоит подвергать критике за демонстрацию украинского флага в соцсетях.

Позже телеведущая Ангелина Вовк раскритиковала Ротару за то, что она много лет работала в России, а теперь делает громкие заявления. Она также напомнила, что артистка, по слухам, спонсирует ВСУ, и возмутилась ее поведением.

Сообщалось, что в 2014 году, после возвращения Крыма в состав Российской Федерации, Ротару тоже встала на сторону Украины и отказалась от выступлений на территории России. Однако спустя время она изменила тактику и снова стала участвовать в российских концертах и фестивалях. В последний раз она приезжала в РФ в 2021 году на «Песню года».