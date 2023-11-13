Осуждение СВО, отель в Крыму, США: как сейчас живет певица София Ротару

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

София Ротару

Народная артистка СССР София Ротару после начала спецоперации пропала из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Как сейчас живет исполнительница и где она находится?

Что София Ротару говорила про спецоперацию

София Ротару родилась на Украине, но активно и успешно строила карьеру в России.

Спустя полгода после начала СВО артистка вышла на связь с поклонниками и обозначила свою позицию: в соцсетях она опубликовала снимок, на котором держит платок сине-желтого цвета. Тогда певица заявила, что с самого начала спецоперации поддерживает Украину и собирается помогать родине.

Также Ротару сообщала, что находится в родном селе Маршинцы на западе Украины.

«Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — написала она.

В 2014 году, после возвращения Крыма в состав Российской Федерации, Ротару тоже встала на сторону Украины и отказалась от выступлений на территории России. Однако спустя время она изменила тактику и снова стала участвовать в российских концертах и фестивалях. В последний раз она приезжала в РФ в 2021 году на «Песню года».

Где сейчас живет София Ротару

В 2022 году София Ротару сообщила, что находится на Украине, однако спустя полгода продюсер Леонид Дзюник заявил, что она уехала в США. По его мнению, исполнительницу не стоит подвергать критике за демонстрацию украинского флага.

«Она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины. А для тех, кто вырос в Советском Союзе, она остается Ротару, спевшей: „Я, ты, он, она! Вместе — целая страна“», — рассказывал Дзюник порталу Blitz+.

При этом украинские СМИ опровергали информацию о переезде артистки в Америку. По их данным, Ротару по-прежнему находится на Украине.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press София Ротару

Что известно про недвижимость Софии Ротару в Крыму

Недавно появилась информация о том, что отель Софии Ротару, расположенный в центре Ялты, хотят реализовать на торгах. Артистка уже знает о планах властей. Она собирается продать недвижимость, предварительно снизив цену.

«Вилла София» — клубный отель, который находится на центральной набережной Ялты. С 2019 года он закрыт. По официальной версии, в гостинице проходит реновация. В действительности закрытие произошло из-за проблем с документами. Согласно официальным бумагам, это не отель, а пятиэтажная хозпостройка с цоколем площадью 10,2 гектара. На протяжении четырех лет он выставлялся на торгах за 25 млн евро.

По документам отель теперь принадлежит сыну Ротару — Руслану Евдокименко. Гостиницу певица оценила в 2,5 млрд рублей, что почти в три раза выше его реальной рыночной стоимости.

Что про Софию Ротару говорят российские коллеги

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказывала, что на протяжении долгого времени созванивалась с Софией Ротару, поддерживала ее и успокаивала.

«Но на какое-то время связь прервали, потому что есть опасность. Она ведь там живет. Она не смогла даже приехать к нам на сольный концерт, потому что ее не пустили, ей не разрешили. Хотя у нас уже был номер — мы должны были петь „Червону руту“ на украинском языке, коллектив был готов, мы по фото костюмы подбирали. Я ее очень люблю», — говорила она на YouTube-шоу «Так сказать».

По словам певицы, Ротару не может уехать, поскольку ее родственники живут на Украине.

«Она в осадном положении. Это от нее не зависит. Она бы рада сорваться, но там семья, там все. Куда она рванет? Ей же захочется вернуться домой, мы все хотим. Поэтому, прежде чем уехать, надо подумать, вернуться домой всегда охота. Особенно когда теряешь подпитку генетическую», — объясняла Бабкина.

Актриса Эвелина Бледанс считает, что Ротару оказалась в непростом положении, так как у нее есть недвижимость в Крыму. По ее мнению, певица боится за свою безопасность.

«Мне кажется, что ей сказали: вам лучше так говорить, все-таки вы живете на Украине. В Крыму, окей, у вас недвижимость, но у вас же есть и в Киеве квартиры, дома, еще где-то. Она понимала: ну как она уедет в Крым, как к ней будут относиться после этого в Киеве? Она же все-таки украинская певица. Как знать, что ей там сказали, может, застращали: „Да что ты поедешь в эту Россию? Да тебя там сотрут“. И она испугалась и решила принять такую позицию. Я предполагаю именно это», — комментировала Бледанс на XXI Открытом фестивале кино и театра «Амурская осень».

Телеведущая Ангелина Вовк раскритиковала Ротару, за то, что она много лет работала в России, а теперь делает громкие заявления. Она также напомнила, что артистка, по слухам, спонсирует ВСУ.

«Боже мой, такие люди... Мне было страшно знать, что София Ротару спонсирует людей, которые бог знает что творят с русскими. Возмущена ее поведением... Я этого не понимаю, просто не понимаю», — сказала Вовк в программе «Жизнь и судьба».

Читайте также:

Поддержка СВО, переезд в Россию: как сейчас живет певица Таисия Повалий

Поддержка СВО, обвинения СБУ: как живет Машков, чья дочь имеет паспорт США

«Я человек слабый»: как живет Железняк, лишенная роли из-за взглядов на СВО