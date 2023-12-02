Мэтр секса Киркоров и SHAMAN с триколором: яркие фото с «Песни года» Киркоров на «Песне года» назвал себя безумцем, «мэтром или метром секса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров, Полина Гагарина и SHAMAN

В Москве на арене «Мегаспорт» проходит ежегодный советский и российский телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года». Его проводят с 1971 года. Традиционным гимном фестиваля является композиция «Песня остается с человеком», которую исполняют все участники.

Ведущими мероприятия по уже сложившейся традиции стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. В рамках музыкального праздника на сцену вышли SHAMAN, Филипп Киркоров, Клава Кока, Ирина Аллегрова, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, Полина Гагарина, Лолита, Дмитрий Маликов и многие другие.

Народный артист России Филипп Киркоров назвал трек «Королева», записанный совместно с певицей Люсей Чеботиной, главной песней 2023 года. Артист отметил, что фраза «из принцессы королеву может сделать лишь король», которая звучит в композиции, «пошла в народ». Также певец подчеркнул, что песня полюбилась слушателям.

Киркоров не оставил без внимания и другие свои треки. Песня «Жара Дубая», записанная с шансонье Михаилом Шуфутинским, по его мнению, финализирует этот год, а саундтрек к фильму «Нюрнберг» под названием «Если ты уйдешь» стал очень знаковым для исполнителя. За эту композицию Киркоров уже получил «Золотой Граммофон», а 2 декабря — награду на «Песне года».

Также Киркоров заявил, что у него теперь новый титул. Безумец или президент, мэтр секса или метр секса, сказал артист.

Сергей Лазарев назвал главными артистами России 2023 года певиц Ольгу Бузову, Люсю Чеботину и Ларису Долину, а также начинающего исполнителя Ваню Дмитриенко. Композиции этих исполнителей часто занимали высокие строчки в музыкальных чартах.

Самые яркие моменты фестиваля «Песня года» — в галерее NEWS.ru.