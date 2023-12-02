В Москве на арене «Мегаспорт» проходит ежегодный советский и российский телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года». Его проводят с 1971 года. Традиционным гимном фестиваля является композиция «Песня остается с человеком», которую исполняют все участники.

Ведущими мероприятия по уже сложившейся традиции стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. В рамках музыкального праздника на сцену вышли SHAMAN, Филипп Киркоров, Клава Кока, Ирина Аллегрова, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, Полина Гагарина, Лолита, Дмитрий Маликов и многие другие.

Народный артист России Филипп Киркоров назвал трек «Королева», записанный совместно с певицей Люсей Чеботиной, главной песней 2023 года. Артист отметил, что фраза «из принцессы королеву может сделать лишь король», которая звучит в композиции, «пошла в народ». Также певец подчеркнул, что песня полюбилась слушателям.

Киркоров не оставил без внимания и другие свои треки. Песня «Жара Дубая», записанная с шансонье Михаилом Шуфутинским, по его мнению, финализирует этот год, а саундтрек к фильму «Нюрнберг» под названием «Если ты уйдешь» стал очень знаковым для исполнителя. За эту композицию Киркоров уже получил «Золотой Граммофон», а 2 декабря — награду на «Песне года».

Также Киркоров заявил, что у него теперь новый титул. Безумец или президент, мэтр секса или метр секса, сказал артист.

Сергей Лазарев назвал главными артистами России 2023 года певиц Ольгу Бузову, Люсю Чеботину и Ларису Долину, а также начинающего исполнителя Ваню Дмитриенко. Композиции этих исполнителей часто занимали высокие строчки в музыкальных чартах.

Самые яркие моменты фестиваля «Песня года» — в галерее NEWS.ru.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

Николай Басков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Басков

Таша Белая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Таша Белая

Дима Билан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Лолита Милявская

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Сосо Павлиашвили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сосо Павлиашвили

Родион Газманов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Родион Газманов

Александр Ревва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Ревва

Полина Гагарина и SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина и SHAMAN

Ани Лорак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ани Лорак

Валерия, Дима Билан и Мари Краймбрери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерия, Дима Билан и Мари Краймбрери

Николай Басков, Клава Кока и Лев Лещенко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Басков, Клава Кока и Лев Лещенко

Юрий Антонов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Антонов

Ани Лорак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ани Лорак

Григорий Лепс

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

Мари Краймбрери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мари Краймбрери

Филипп Киркоров и Ольга Бузова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров и Ольга Бузова