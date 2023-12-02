Киркоров: победили нацизм тогда, победим и сейчас Киркоров получил награду «Cаундтрек года» в номинации «Песни года»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Россия победила нацизм тогда, победит и сейчас, заявил певец Филипп Киркоров на вручении наград ежегодного фестиваля «Песня года». Свою награду исполнитель получил за саундтрек к фильму режиссера Николая Лебедева «Нюрнберг».

Этот фильм очень важен, и особенно важно то, что он появился именно сейчас, в нашей сегодняшней обстановке. Потому что благодаря Нюрнбергскому процессу мир узнал о преступлениях нацистов и о том, что русские люди победили нацизм. Победили тогда, победим и сейчас, — сказал Киркоров.

Киркоров также признался, что пережил звездную болезнь и в настоящее время здоров во всех отношениях. Артист отметил, что в его жизни также было публичное одиночество, сейчас же все подобные проблемы для него позади.

Ранее Киркоров, отвечая на вопросы журналистов перед началом «Песни года», подвел итоги уходящего года и отметил, что ни о чем не жалеет. По словам певца, ему удалось вдоволь попутешествовать и насладиться этим отдыхом.

До этого народный артист РФ рассказал, что занимается спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. По словам исполнителя, он тренируется вместе с инструкторами. Король отечественной поп-эстрады отметил, что фитнес и занятия спортом помогли ему справиться с проблемами. Киркоров объяснил, что в прошлом на его форме не лучшим образом сказалась нездоровая пища, в том числе газированные напитки и бутерброды.