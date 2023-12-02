Появилось видео применения десантниками нового «Ланцета» с тепловизором Военкор Сладков показал уничтожение РСЗО «Ланцетом» с тепловизором в Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения российскими десантниками реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в Запорожской области с использованием нового беспилотника «Ланцет». Дрон оснащен тепловизором.

Иксоводы ВДВ уничтожили РСЗО «Град» на Запорожском направлении с помощью нового «Ланцета» с тепловизором, — подписал кадры репортер.

В конце ноября стало известно, что ударные беспилотники «Ланцет» с новой боевой частью успешно используются российскими военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. В состав комплекса входит не только ударный элемент, но и модуль разведки, навигации и связи. Он способен определять координаты по разным источникам и объектам.

Ранее «Ланцет» уничтожил украинский штурмовой самолет Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области. Это не первый самолет противника, пораженный этим типом беспилотника.

Военкор Сладков 2 декабря также рассказал, что после того, как Вооруженные силы России установят полный контроль над Марьинкой, армия пойдет на Курахово и Красногоровку. Он также выразил уверенность в том, что с занятием Марьинки войскам станет легче.