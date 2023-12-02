Сладков раскрыл цели ВС РФ после взятия Марьинки Военкор Сладков: после взятия Марьинки ВС РФ пойдут на Курахово и Красногоровку

Фото: МО РФ

После того как Вооруженные силы России установят полный контроль над Марьинкой, армия пойдет на Курахово и Красногоровку, заявил военкор Александр Сладков в Telegram-канале. Он также выразил уверенность в том, что с занятием Марьинки войскам станет легче.

На днях мы попробовали в сотый раз обойти Марьинку <...>. Старая песня об артиллерийских средствах разведки. Если возьмем Марьинку, а мы ее возьмем без вариантов, то дальше пойдут не менее важное Курахово, справа Красногоровка <...>. Дальше будет легче, — написал Сладков.

По словам военкора, украинская армия «будет додавлена все равно». Победа в любом случае будет за российскими войсками, указал Сладков.

Однозначно мы победим. Я это своей репортерской шкурой чувствую, — отметил военкор.

Накануне вечером Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы России взяли под контроль Марьинку. Видеообращение с этой новостью записал боец 103-го полка 150-й дивизии. Также о взятии Марьинки заявил аналитик Bild Юлиан Репке. Он отметил, что после 20 месяцев интенсивных боев город полностью перешел под контроль армии России. Однако Сладков позднее уточнил, что для установления полного контроля над городом подразделениям ВС РФ необходимо пройти еще километр.