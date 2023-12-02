«Все равно додавим»: военкор рассказал, сколько осталось до взятия Марьинки Сладков сообщил, что ВС России осталось пройти один километр до взятия Марьинки

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале опроверг сообщения о том, что ВС России полностью взяли под контроль Марьинку в ДНР. По его словам, российской армии осталось преодолеть еще один километр, однако это не просто. Тем не менее, уверен военкор, бойцы справятся с этой задачей.

От линии, на которой заканчивается наш контроль, до окончания Марьинки, до городской черты, километр. Нам еще километр Марьинки штурмовать <...>. Мы все равно додавим украинскую армию, — сказал Сладков.

Журналист уточнил, что сложность заключается в работе артиллерийских подразделений ВСУ. Из-за их интенсивной работы не удается закрепиться на новых позициях. Сладков полагает, что решить задачу поможет наращивание потенциала контрбатарейной борьбы.

Военкор также выразил уверенность, что дальше ВС России будет легче продвигаться. Он также отметил, что не сомневается в силах бойцов.

Накануне вечером Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы России взяли под контроль Марьинку. Видеообращение с этой новостью записал боец 103-го полка 150-й дивизии.

Также о взятии Марьинки заявил аналитик Bild Юлиан Репке. Он отметил, что после 20 месяцев интенсивных боев город полностью перешел под контроль армии России.