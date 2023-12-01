Mash: ВС России взяли под контроль Марьинку

Фото: МО РФ

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль город Марьинка в Донецкой Народной Республике. Видеообращение с этой новостью записал боец 103-го полка 150-й дивизии. Министерство обороны РФ не комментировало информацию.

Дорогие товарищи, сегодня, 1 декабря, силами 103-го полка был взят под контроль город Марьинка. Теперь он полностью наш, Российской Федерации, — говорится в обращении.

Также о взятии Марьинки заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке. Он отметил, что после 20 месяцев интенсивных боев город полностью перешел под контроль армии России.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что бои за Марьинку еще ведутся на небольшом участке. За Вооруженными силами Украины осталось всего несколько процентов территории.

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал, что украинские военные не предпринимают попыток прорыва. При этом они активно используют артиллерию. Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» писал, что Вооруженные силы России успешно наступают и активно продвигаются в Марьинке. Тогда отмечалось, что говорить о полном взятии населенного пункта пока преждевременно.