Стало известно об активном продвижении российских сил в Марьинке «Иди и смотри»: ВС РФ активно продвигаются в Марьинке

Вооруженные силы России успешно наступают и активно продвигаются в Марьинке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает Telegram-канала «Иди и смотри». Как отмечается, говорить о полном взятии населенного пункта пока преждевременно. Минобороны данную информацию не комментировало.

Идет зачистка территории. ВСУ (Вооруженные силы Украины. — NEWS.ru) отступают, — рассказал источник канала.

Telegram-канал Readovka уточняет, что российская армия обошла Марьинку с юго-запада и заняла окраины города. ВСУ еще удерживают северо-западные окраины города. Тем не менее, отмечает канал, линия фронта постепенно отодвигается от Донецка.