Шойгу: ВС России расширяют зоны контроля на всех направлениях фронта

Фото: МО РФ

Российские военные расширяют зоны контроля в зоне СВО на всех направлениях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. По его словам, российские войска продолжат вести активную оборону и наращивать боевой потенциал с учетом опыта, приобретенного в ходе спецоперации на Украине.

Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях, — сказал глава оборонного ведомства.

В Минобороны РФ ранее заявили, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Артемовское (Хромово) в ДНР. Это сделали подразделения Южной группировки войск. За сутки отражены три атаки украинских штурмовиков в районах Шум, Артемовского и Клещеевки. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей на Донецком направлении, пояснили в МО РФ.

Вечером 25 ноября стало известно, что российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. По мнению военного корреспондента Юрия Котенка, это серьезный удар для ВСУ. В свою очередь военкор Александр Коц высказал мнение, что взятие промзоны в Авдеевке российскими войсками является переломным моментом с психологической точки зрения.