Хозяйка срубленной для праздника ели не ждет извинения чиновников Елена Шалдина сомневается, что чиновники извинятся за срубленную у нее ель

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Администрация города Миньяра Челябинской области не связывалась с владельцами земельного участка, на котором росла срубленная для праздника ель, сообщила NEWS.ru хозяйка участка Елена Шалдина. Женщина рассказала, что писала по этому поводу властям, но ответа не последовало. Она уже не ждет, что чиновники признают вину и принесут свои извинения.

Я лично обращалась в администрацию города, написала главе администрации, а также его заместителю, в земельный комитет обратилась — никакого ответа не последовало. Я даже и не жду, что власти признают вину и извинятся, — сказала Шалдина.

Участок, на котором росло дерево, достался ей после смерти родителей 19 лет назад. По началу им пользовались, но потом забросили. Поэтому о том, что ель срубили, узнали не сразу.

Мы многие годы пользовались участком, но потом, когда другие начали разворовывать посадки и дома рушить, решили на нем ничего не сажать, поэтому даже не сразу узнали, что елку спилили. Администрация по этому поводу со мной не связывалась. Ель все еще стоит на площади, — объяснила женщина.

Ранее Шалдина рассказывала, что дерево высадил ее супруг со своим отцом в 1982 году. Видео момента сруба администрация разместила в своих соцсетях. Так женщина и узнала свою ель. Теперь она украшает городскую площадь.